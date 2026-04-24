Lucros da CUF sobem 18% para 51,2 milhões em 2025

A CUF, SA, teve lucros de 51,2 milhões de euros em 2025, mais de 18,1% que no ano anterior, segundo um comunicado enviado ao mercado esta sexta-feira. O grupo de saúde nota, no entanto, um “crescimento mais moderado” e uma “pressão de aumento de custos no setor”.

Durante o ano passado, a CUF destaca os 1,4 milhões de clientes e os investimentos realizados de 86,9 milhões de euros, em particular na expansão da rede. No comunicado, publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo aponta a abertura de 13 centros de saúde na grande Lisboa e a inauguração de novas unidades, entre as quais as clínicas em Mafra e na quinta da Lomba, no Barreiro.

A CUF arrancou ainda com um investimento de 50 milhões na construção de um hospital no Barreiro, onde irá “criar 300 novos postos de trabalho” quando as portas abrirem em 2028. O ano ficou ainda marcado pela decisão “estratégica” de comprar 75% do grupo HPA Saúde, que permitiu ao grupo alargar a presença ao Algarve, Alentejo e Madeira.

O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) teve um acréscimo de 0,2% para 162,4 milhões de euros. Os rendimentos operacionais atingiram 970,1 milhões de euros, mais 8,9% face ao período homólogo.

Sem um comparativo da atividade com os exercícios anteriores, a CUF adianta que em 2025 realizou “3,3 milhões de consultas, 4,6

milhões de exames, 68 mil cirurgias, 4,9 mil partos e 425 mil episódios de urgência”. E, na área oncológica, tratou 8,6 mil doentes.

O grupo integra 17 mil pessoas, ao qual foi atribuído um “prémio extraordinário de 12,4 milhões de euros e da definição de um aumento médio de 6,9% na remuneração anual dos colaboradores, o que se traduziu num crescimento da massa salarial na ordem dos 12%”.

Já a CUF – Sociedade Gestora de Participações Sociais (CUF SGPS), subsidiária do grupo CUF S.A. que detém as participações na atividade de prestação de cuidados de saúde privados, teve um resultado líquido consolidado foi de 49 milhões de euros, mais 6,4% em relação ao ano anterior.