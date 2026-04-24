Luís Montenegro mantém liderança da exposição televisiva em março

O presidente do Chega, André Ventura, volta à segunda posição, depois de ter descido para a quarta posição em fevereiro.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, manteve a primeira posição no ranking de exposição mediática durante o mês de março, protagonizando 156 notícias de 6 horas e 50 minutos de duração. Os dados são do serviço Telenews, da MediaMonitor (Grupo Marktest).

O presidente do Chega, André Ventura, volta à segunda posição, depois de ter descido para a quarta posição em fevereiro. Teve uma exposição mediática em 111 notícias de 4 horas e 40 minutos de duração.

José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, subiu da sexta para a terceira posição, intervindo na primeira pessoa em 97 notícias de 4 horas e 22 minutos de duração.

O anterior Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, baixou da terceira para quarta posição, protagonizando 44 notícias de 2 horas e 45 minutos de duração. Já o atual Presidente da República, António José Seguro, ocupou a quinta posição, descendo da segunda, tendo intervindo em 55 notícias de 2 horas e 39 minutos de duração.

Ana Paula Martins — ministra da Saúde –, Manuel Castro Almeida –– ministro da Economia e da Coesão Territorial –, Hugo Soares — secretário-geral do PSD e líder parlamentar da sua bancada –, Paulo Raimundo — secretário-geral do PCP — e Francesco Farioli — treinador do FCP — encerraram a lista dos dez nomes.

Também segundo a Marktest, durante o mês de março , os três principais canais da televisão portuguesa em sinal aberto — RTP1, SIC e TVI — emitiram 230 horas de informação regular, uma subida mensal de 5,9%, mas uma descida homóloga de 2,2%.

No terceiro mês de 2026 foram para o ar 6.494 peças, mais 14,4% do que no mês anterior e menos 1,7% do que em março de 2025. A duração média das notícias emitidas foi de 2 minutos e 7 segundos, menos 11 segundos do que em fevereiro.

A RTP1 manteve-se como a estação que emitiu mais notícias, com 2.601 matérias — mais 313 que em fevereiro, bem como a que dedicou mais tempo em grelha à informação regular, com mais de 90 horas de duração — mais 6 que no mês anterior.

O ranking de protagonistas de notícias em TV é elaborado com base em informação retirada do serviço e-telenews da Mediamonitor. Servem de base à sua elaboração as notícias veiculadas nos serviços regulares de informação da RTP 1 — Jornal da Tarde, Portugal em Rede e Telejornal –, RTP 2 — Jornal 2 –, SIC — Primeiro Jornal e Jornal da Noite — e TVI — TVI Jornal e Jornal Nacional. Esta análise exclui eventuais programas, debates ou entrevistas realizadas no período e que na contabilização do tempo se considera o tempo total de duração da notícia.