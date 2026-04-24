Morreu Miguel Guimarães, histórico da APS e dos seguros em Portugal

O economista Miguel Guimarães, responsável pelas áreas de Economia, Finanças e Estatísticas da Associação Portuguesa de Seguradores, morreu aos 61 anos na madrugada desta sexta feira, após doença prolongada.

Tendo entrado na APS em 1988, faria este ano 38 anos de trabalho na associação. Durante esse tempo desenvolveu amplo trabalho no desenvolvimento de estudos e agregadores de dados, acompanhando os desenvolvimentos tecnológicos e permitindo às seguradoras em Portugal dispor de informação de gestão muito atual e confiável.

Há cerca de dois anos comentou que se sentia retribuído. “O setor esteve sempre unido em torno da associação e isso é extraordinário. Há um respeito enorme pelo nosso trabalho”, disse.

Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (Nova SBE), Miguel Guimarães esteve sempre envolvido nas comissões técnicas da APS, trabalhando, em conjunto com gestores e técnicos das seguradoras, na procura de soluções melhores para seguradores e segurados.