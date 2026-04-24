Mota-Engil paga 4,6% por empréstimo obrigacionista de 50 milhões

A Mota-Engil EGL 2,59% vai avançar com uma oferta pública de obrigações para se financiar em 50 milhões de euros. Os títulos têm a maturidade de cinco anos e vão render uma taxa de juro bruta de 4,6% por ano. A operação arranca a 6 de maio.

Em cima da mesa estão na verdade duas operações:

uma oferta de subscrição de 200 mil obrigações com o valor unitário de 250 euros e o valor global inicial de 50 milhões;

e uma oferta de troca no valor ligeiramente superior a 40,4 milhões de euros e na qual obrigações emitidas em 2021 e que vencem em dezembro poderão ser trocadas por estes novos títulos.

Para convencer os investidores a trocarem obrigações, a Mota-Engil propõe um prémio no valor de 0,19 euros, além dos juros corridos desde dezembro (data do último pagamento de juros) de cerca de 5,017 euros.

A operação tem início a 6 de maio e decorrerá até ao dia 19, praticamente duas semanas em que os interessados poderão subscrever, trocar, revogar ou alterar a ordem. Em caso de procura robusta, a Mota-Engil poderá aumentar o valor da emissão até 14 de maio.

Cada obrigação tem o preço de 250 euros, mas cada ordem de subscrição deve referir, pelo menos, dez obrigações, ou seja, tem um montante mínimo de subscrição de 2.500 euros. A partir deste montante mínimo, cada ordem de subscrição deverá referir-se a múltiplos de uma obrigação.

Além de substituir parte da sua dívida que vence em dezembro, esta operação de financiamento servirá para “obter fundos para dar continuidade à sua expansão internacional, bem como prosseguir a estratégia de alongamento de maturidade da sua dívida de modo a alinhá-la melhor com a geração de cash flow, não estando prevista a utilização para determinada finalidade específica dos proveitos”, segundo adianta a construtora no prospeto.

Em termos líquidos, a Mota-Engil espera financiar-se em cerca de 48,4 milhões de euros com esta emissão, isto depois de contabilizadas as despesas com a montagem da operação, publicação, regulador.

Para quem estiver interessado, importa fazer bem as contas antes de investir, pois há custos a suportar com o intermediário financeiro. Além disso, preciso ainda ter em conta que este tipo de investimentos não tem capital garantido e que a decisão comporta vários riscos para o investidor. Nesse sentido aconselha-se a consulta do intermediário financeiro antes de investir.

No prospeto, a Mota-Engil dá conta dos vários riscos em cima da mesa – confira o capítulo 2 relacionado com os “fatores de risco” para se informar.

A Mota-Engil fechou 2025 com lucros de 133 milhões de euros, mais 9% em relação ao ano anterior.

(notícia atualizada às 18h32)