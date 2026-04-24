“Não fiques com ele” é o mote da nova campanha da APED

A campanha de sensibilização para recolha de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE) foi desenvolvida criativamente pela LLYC, com o planeamento e meios a cargo da Omnicom.

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) utilizou a música “Comunhão de Bens”, da cantora Ágata, como mote da sua mais recente campanha de sensibilização para recolha e correto encaminhamento de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE).

Inspirada no tema da música popular portuguesa, a iniciativa recorre ao paralelismo das relações entre casais para alertar para o problema da acumulação de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos nas casas dos portugueses.

Segundo explicado em comunicado, o conceito criativo, desenvolvido pela LLYC, surgiu a partir de um dado revelado por um estudo da ERP Portugal sobre os “Hábitos dos Portugueses em relação ao Lixo Eletrónico. Este estudo revelou que 33% dos portugueses admitem guardar equipamentos antigos em armários, garagens ou prateleiras, impedindo o ciclo de reciclagem ou reutilização.

Segundo Cristina Câmara, diretora de sustentabilidade da APED, “trata-se de uma campanha de sensibilização e mobilização, em que a utilização do humor contribui para lhe conferir maior impacto e visibilidade. Não obstante o empenho contínuo e expressivo dos Associados da APED na recolha e encaminhamento para valorização dos REEE, num total que em 2025 correspondeu a cerca de 17% da recolha global de REEE pelas Entidades Gestoras deste fluxo de resíduos, Portugal continua abaixo das metas estabelecidas no que respeita à recolha e tratamento destes resíduos”.

Cristina Câmara adianta ainda que “o objetivo da campanha é incentivar os cidadãos a procederem ao correto encaminhamento destes equipamentos através dos canais adequados, com vista a garantir a sua reciclagem e, consequentemente, a promoção da economia circular”.

A campanha estará presente em televisão, rádio, redes sociais e nos pontos de venda de retalho em todo o país, com planeamento de meios a cargo da Omnicom. A campanha conta com a ERP Portugal como parceira e com o apoio institucional da Agência Portuguesa do Ambiente e da Direção-Geral da Economia.

Através das iniciativas de sensibilização, de acordo com a APED, já foi possível recolher e encaminhar para reciclagem mais de 50.440 toneladas de REEE nos últimos 5 anos, sendo que, atualmente, existem cerca de 1.692 os pontos de recolha destes resíduos nos espaços dos associados da APED.