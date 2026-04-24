Novo apoio à compra de elétricos abre entre maio e junho

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, avançou esta sexta-feira que irá abrir um novo apoio à compra de veículos elétricos, entre maio e junho.

A ministra num debate setorial, no plenário da Assembleia da República, aproveitou para fazer um resumo da ação recente do Ministério que chefia e avançar algumas das medidas futuras, destacando como “medida emblemática” o apoio à aquisição de veículos.

O último apoio à aquisição de veículos elétricos, tanto para famílias como empresas, foi lançado no final de dezembro do ano passado. O Governo destinou 17,6 milhões de euros a este fim, que serviram para atribuir cheques até 5.000 euros, dependendo da tipologia do veículo.

No último aviso, era possível pedir o apoio mesmo que a compra já tivesse sido efetuada, desde que ao longo do ano de 2025. Outra condição necessária para receber o apoio era enviar para abate um automóvel a combustível fóssil com mais de 10 anos. Por outro lado, o preço de aquisição, incluindo IVA e despesas associadas, não poderia exceder os 38,5 mil euros. No caso de ter mais de cinco lugares, o valor podia ir até 55 mil euros.

Este não é o único programa que está previsto para este ano, com o fim de apoiar a transição por parte das famílias. Em janeiro, Maria da Graça Carvalho já havia anunciado o lançamento de um novo apoio para a compra de painéis fotovoltaicos. “Será um programa com características semelhantes ao E-Lar, com emissão de vouchers, mas neste caso destinados à aquisição de equipamentos para a produção de energias renováveis pelas famílias”, explicou na altura, também perante os deputados. Este programa não tem, contudo, data marcada.

(Notícia atualizada às 10h34 com mais informação)