Preço por m2 sobe mais no Parque das Nações. Veja as freguesias em Lisboa e Porto onde as casas são mais caras

Os portugueses e estrangeiros que compraram casa em Portugal no ano passado tendencialmente pagaram mais por m2. Se o fizeram no município de Lisboa e do Porto a tendência foi mais acentuada face ao valor mediano a nível nacional e se escolheram, respetivamente, a freguesia de Santo António ou da Foz pagaram o montante mais elevado do país. No entanto, foi na freguesia do Parque das Nações que mais subiu face a 2024.

Os dados são do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta sexta-feira, e revelam que nas sub-regiões da Grande Lisboa (3.439 euros/m2) e da Área Metropolitana do Porto (2.305 euros/m2) o preço se fixou acima dos 2.076 euros/m2 registados no preço nacional.

Porém, uma análise mais fina dos dados pelo INE para os municípios de Lisboa e Porto permite também verificar que a de Santo António e a de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde são as que registaram o preço por m2 mais elevado – 6.819 euros/m2 e 3.932 euros/m2, respetivamente.

Na capital portuguesa, entre as 24 freguesias, Santo António, Parque das Nações, Campo de Ourique, Estrela e Misericórdia registaram preços medianos acima do valor de Lisboa (4.875 euros/m2) e, com exceção de Misericórdia (3%) e Estrela (2,8%), também apresentaram taxas de variação, em relação ao período homólogo, superiores à verificada no município (12,3%).

Por outro lado, o Parque das Nações (22,2%) foi a freguesia de Lisboa com a taxa de variação mais elevada e Marvila a que apresentou maior decréscimo (-10,6%). No que toca ao número de transações de alojamentos familiares, a freguesia de Arroios registou o mais elevado (673) e Marvila o menor (106).

Na Invicta, entre as oito freguesias, as de U.F. de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde, de U.F. de Cedofeita, Sto. Ildefonso, Sé, Miragaia, S. Nicolau e Vitória e de Lordelo do Ouro e Massarelos registaram preços medianos acima do valor do Porto. Apenas a União de freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória (3.801 euros/m2 e 18,7%) apresentou, simultaneamente, preço mediano e taxa de variação homóloga acima dos valores do Porto (3.347 euros/m2 e 12,2%), explica o organismo de estatística nacional.

O número de vendas de alojamentos familiares nas freguesias do município do Porto variou entre 1.066, em Paranhos, e 318, na União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.

Veja aqui os preços medianos das vendas por m2 nas freguesias de Lisboa e Porto: