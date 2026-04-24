Desporto

Prestianni do Benfica castigado com seis jogos por insultos homofóbicos

  • Lusa
  • 14:50

Acusado de ter proferido insultos racistas a Vinícius Júnior, do Real Madrid, o futebolista do Benfica pode cumprir suspensão nas competições europeias ou em jogos oficias da seleção argentina.

O futebolista argentino Gianluca Prestianni, do Benfica, foi suspenso por seis jogos, três dos quais com pena suspensa, devido a insultos homofóbicos no encontro com o Real Madrid, da Liga dos Campeões, anunciou a UEFA.

Em comunicado, a UEFA informa que o argentino foi suspenso por seis jogos, que podem ser cumpridos nas competições europeias ou em jogos oficias de seleções, com três dos quais a ficarem com pena suspensa por dois anos, após a data da decisão.

“A decisão incluiu o jogo de suspensão provisória imposto ao jogador para o jogo do play-off da Liga dos Campeões entre o Real Madrid e o Benfica, em 25 de fevereiro de 2026”, lê-se no comunicado da UEFA.

Em 17 de fevereiro, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da ‘Champions’, que o Real Madrid venceu por 1-0, o avançado brasileiro Vinícius Júnior, após ter marcado o único golo do jogo, dirigiu-se ao árbitro e acusou Prestianni de lhe ter dirigido insultos racistas.

O árbitro francês François Letexier interrompeu o encontro, disputado no Estádio da Luz, em Lisboa, e acionou o protocolo antirracismo, retomando o jogo quase 10 minutos depois.

Após a partida, Prestianni negou qualquer insulto racista a Vinícius Júnior, enquanto o internacional brasileiro e outros jogadores dos ‘merengues’ confirmaram a ofensa por parte do argentino.

A UEFA suspendeu provisoriamente Prestianni com um jogo de castigo enquanto decorria o inquérito aos incidentes e, mesmo sem poder jogar, o argentino viajou na semana seguinte com a equipa para Madrid, onde o Benfica foi derrotado por 2-1 e afastado da Liga dos Campeões.

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