RTP procura novos projetos audiovisuais e cinematográficos

As candidaturas de projetos audiovisuais terminam a 28 de maio e as de projetos cinematográficos tem como prazo o dia 4 de junho.

A RTP volta a procurar, pelo 11º ano consecutivo, novos projetos na vertente audiovisual e cinematográfica, destinados a produtores e realizadores independentes. A iniciativa “visa fortalecer o apoio à produção audiovisual e cinematográfica independente nacional”, explica-se em nota de imprensa.

Até 28 de maio, decorre a consulta de conteúdos audiovisuais, com uma novidade. Este ano é possível apresentar projetos para a área de espetáculos de música e artes performativas — duração de 50 ou 90 minutos . A esta tipologia, juntam-se áreas específicas, como séries de televisão de ficção — com 25 ou 50 minutos por episódio — , telefilmes — 60 ou 90 minutos –, documentários e séries documentais televisivas — 30 ou 50 minutos por episódio –, docudramas — até 75 minutos –, séries de animação — até 30 minutos por episódio — e magazines — 30 ou 50 minutos. Esta consulta pretende apoiar “projetos de produção de obras audiovisuais, originariamente em língua portuguesa, criativos e/ou originais.

Os projetos escolhidos serão selecionados para sessões de apresentação presencial ou online/pitching. Estas últimas a decorrer até final de setembro de 2026.

Por sua vez, a consulta de conteúdos cinematográficos pretende apoiar “projetos criativos e/ou originais em língua portuguesa adequados aos critérios editoriais dos diferentes serviços de programas da RTP em formato longa-metragem de ficção, longa-metragem de animação e documentário cinematográfico”. O prazo termina a 4 de junho.

Nos conteúdos cinematográficos, os projetos “deverão reunir as condições necessárias para serem elegíveis a concorrer ao apoio financeiro do ICA”, sendo que podem também ser apresentados projetos que já tenham obtido financiamento e “projetos elegíveis a concorrer a outros apoios financeiros”, tais como o SCRI.PT.

A seleção deverá estar concluída até meados de outubro de 2026. Durante esta fase, os proponentes dos projetos poderão ser convocados para sessões de apresentação presencial ou online/pitching.

Os regulamentos e formulários das consultas de conteúdos podem ser consultados aqui.