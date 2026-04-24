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Ryanair encerra base em Berlim devido ao aumento das taxas aeroportuárias

  • Lusa
  • 16:10

Os sete aviões que até agora operavam na capital alemã passarão a operar em aeroportos “de menor custo”, na Suécia, Eslováquia, Albânia ou Itália.

A Ryanair vai encerrar a base na capital da Alemanha, Berlim, no dia 24 de outubro, reduzindo em 50% o número de voos que opera na cidade durante o inverno, devido ao aumento das taxas “já elevadas” no aeroporto.

Com esta decisão, os sete aviões que até agora operavam na capital alemã passarão a operar em aeroportos “de menor custo”, nomeadamente em Estados da União Europeia (UE) “que eliminaram as taxas de aviação”, como a Suécia, a Eslováquia, a Albânia ou a Itália.

A companhia aérea low cost irlandesa tomou esta decisão depois de o aeroporto de Berlim ter anunciado um aumento das taxas de 10% entre 2027 e 2029, quando “as suas taxas elevadas” já aumentaram 50% desde a pandemia, apesar de o tráfego “ter desmoronado”.

“A política aeronáutica alemã falhou aos seus cidadãos, uma vez que se baseia em impostos elevados sobre a aviação e em custos aeroportuários excessivos para combater uma ineficiência sem solução”, sublinhou a companhia aérea num comunicado.

A Ryanair iniciará as negociações com os funcionários da base “em breve” e os trabalhadores terão a opção de serem transferidos para outros pontos da rede da Ryanair na Europa.

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