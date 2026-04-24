Sob pressão, Porsche vende participação na Bugatti

A Porsche acordou a venda das suas participações na Bugatti Rimac e no Rimac Group a um consórcio liderado por um fundo norte-americano, segundo a Reuters.

A empresa alemã aliena 45 % da joint venture que integra a marca italiana e, de acordo com a BlueFive Capital, o construtor de automóveis vai também vender uma posição de 20,6 % no Rimac Group. Os detalhes financeiros da operação não foram divulgados. A Reuters indicou em 2022 que a Rimac tinha uma avaliação superior a dois mil milhões de euros.

Esta decisão surge num contexto de pressão financeira para a empresa alemã, com a margem de lucro da Porsche a cair para 1,1% no último ano, face a 14,1% em 2024, e penalizada por tarifas nos Estados Unidos e pela quebra da procura na China, como demonstravam os resultados de 2025.

O consórcio comprador inclui a BlueFive Capital, que gere cerca de 15 mil milhões de dólares em ativos, e a HOF Capital, cofundada por Onsi Sawiris. Após a operação, o Rimac Group deverá assumir o controlo da Bugatti Rimac.

O CEO Michael Leiters afirmou que a operação permite concentrar a Porsche no negócio principal, enquanto a nova parceria com investidores deverá apoiar o crescimento futuro da Bugatti Rimac.

A aquisição da Bugatti Rimac, em 2021, foi liderada pelo anterior CEO da Porsche, Oliver Blume, que, lembra a Reuters, descreveu a parceria como uma combinação entre a experiência da Bugatti em hipercarros e a capacidade de inovação da Rimac na mobilidade elétrica. Desde então, a situação financeira deteriorou-se e o novo CEO enfrenta a necessidade de cortar custos e obter liquidez.