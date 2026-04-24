Super Bock reforça a importância do convívio presencial em campanha

Num contexto em que os encontros se adiam e as agendas se sobrepõem, a Super Bock chama a atenção para aquilo que se vai perdendo, quando os amigos deixam de estar presentes.

“Há quantas rodadas não apareces?” É a questão colocada pela Super Bock na campanha lançada esta sexta-feira e dedicada à amizade, território da marca.

A campanha nasce de um insight real. Nos últimos dez anos, os portugueses, em particular os mais jovens, têm estado menos vezes juntos. De acordo com o estudo “A Amizade em Portugal. Como é? O que é que mudou?”, realizado pelo CIS-Iscte, e promovido pela Super Bock, o convívio presencial tem vindo a diminuir na última década, mesmo entre aqueles que mais valorizam a amizade, explica a marca.

Assim, num contexto em que os encontros se adiam e as agendas se sobrepõem, a Super Bock chama a atenção para aquilo que se vai perdendo, quando os amigos deixam de estar presentes.

“Todos temos aquele amigo que anda mais desaparecido — ou, por vezes, somos nós esse amigo. Esta campanha nasce dessa realidade tão comum e reconhecível. A amizade precisa de presença, de tempo e de partilha. E, muitas vezes, basta uma simples conversa, um incentivo para reaproximar as pessoas e voltar ao que realmente importa”, justifica Bruno Albuquerque, diretor de marketing cervejas e patrocínios do Super Bock Group.

“Na Super Bock, partimos sempre de um compromisso claro, criar e estimular contextos de amizade. É isso que continuaremos a promover”, conclui, citado em comunicado.

A criatividade é d’O Escritório, o planeamento de meios fica a cargo da Initiative, a Live Content assegura a amplificação digital, a Uzina a ativação no território do futebol e a LPM a comunicação.