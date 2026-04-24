Taxa Euribor desce a três meses e sobe a seis e a 12 meses

A taxa Euribor desceu esta sexta-feira a três meses e subiu a seis e a 12 meses em relação a quinta-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que recuou para 2,163%, continuou abaixo das taxas a seis (2,459%) e a 12 meses (2,735%).

A taxa Euribor a seis meses , que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, avançou para 2,459% , mais 0,032 pontos do que na quinta-feira.

, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, , mais 0,032 pontos do que na quinta-feira. No prazo de 12 meses , a taxa Euribor também subiu, para 2,735% , mais 0,048 pontos do que na sessão anterior.

, a taxa Euribor também subiu, para , mais 0,048 pontos do que na sessão anterior. Em sentido contrário, a Euribor a três meses baixou, ao ser fixada em 2,163%, menos 0,002 pontos.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a fevereiro indicam que a Euribor a seis meses representava 39,18% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,73% e 24,79%, respetivamente.

Em março, a média mensal da Euribor subiu nos três prazos, mas de forma mais acentuada nos dois mais longos: a três meses avançou 0,098 pontos, para 2,109%; a seis meses somou 0,178 pontos, para 2,322%; e a 12 meses aumentou 0,344 pontos, para 2,565%.

Em 19 de março, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, pela sexta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024. A próxima reunião de política monetária da instituição liderada por Christine Lagarde realiza-se em 29 e 30 de abril em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.