União Europeia

União Europeia e EUA lançam parceria estratégica para minerais críticos

União Europeia e os Estados Unidos assinaram memorando para estabelecer uma parceria estratégica em matéria de minerais críticos e plano de ação conjunta.

A União Europeia e os Estados Unidos assinaram esta sexta-feira um memorando de entendimento para estabelecer uma parceria estratégica em matéria de minerais críticos e chegaram a acordo sobre um plano de ação conjunta sobre esta matéria, divulgou a Comissão Europeia.

Estas iniciativas refletem o compromisso da UE de aprofundar a cooperação em matéria de matérias-primas críticas. Trata-se de um passo fundamental para reforçar a resiliência e a diversificação das cadeias de abastecimento, num contexto de desafios geopolíticos e económicos comuns”, considera o executivo comunitário.

Assinado pelo comissário responsável pelo Comércio e Segurança Económica, Maros Šefčovič, e pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, em Washington DC, o memorando formaliza a parceria estratégica entre o bloco regional e terras de ‘Uncle Sam’ para “construir cadeias de abastecimento seguras e sustentáveis de minerais críticos”.

Deste modo, ficam estabelecidos os níveis de cooperação bilateral em toda a cadeia, abrangendo “a exploração, extração, transformação, refinação, reciclagem e recuperação, apoiando simultaneamente a inovação, o investimento e a cartografia geológica, bem como medidas do lado da oferta e da procura“.

Paralelamente, Maroš Šefčovič e o representante dos EUA para o Comércio, Jamieson Greer, definiram um “plano de ação” para “a resiliência da cadeia de abastecimento de minerais críticos, que abre caminho a uma eventual iniciativa comercial plurilateral com parceiros mundiais”.

O objetivo é explorar “políticas e instrumentos comerciais” coordenadas como “limites mínimos de preços ajustados às fronteiras, mercados baseados em normas, subsídios às diferenças de preços e acordos de compra”.

Ademais, espera-se que “a cooperação se centre no desenvolvimento de normas comuns para a exploração mineira, a transformação e a reciclagem”, a promoção do investimento, investigação e inovação conjuntas, estratégias de constituição de reservas e mecanismos de resposta rápida a perturbações do aprovisionamento.

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