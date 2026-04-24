Inteligência Artificial

União Europeia proíbe utilização de imagens e vídeos gerados por IA nas comunicações oficiais

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A medida abrange a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia, sendo um contraste à abordagem da presidência norte-americana.

As principais instituições europeias — Comissão Europeia, Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia — proibiram as suas equipas de imprensa de utilizarem conteúdos visuais, como imagens e vídeos, gerados totalmente por inteligência artificial nas comunicações oficiais.

De acordo com o Politico Europe, o objetivo desta medida é proteger a credibilidade da mensagem. “As imagens e fotografias que estamos a utilizar e a disponibilizar para uso dos jornalistas, ou para fins de informação oficial, não incluem conteúdo gerado por IA”, afirmou Thomas Regnier, porta-voz da Comissão Europeia, ao jornal.

Thomas Regnier explicou que o objetivo é “promover a confiança dos cidadãos”, sendo que a “autenticidade” é uma prioridade. Apesar disso, a utilização de IA é permitida para otimizar imagens, como, por exemplo, melhorar a sua qualidade.

Já o Parlamento Europeu tem orientações sobre a utilização de ferramentas de IA generativa, “enfatizando a vigilância relativamente aos riscos inerentes“, afirmou um porta-voz, ao Politico.

Os especialistas ouvidos pelo jornal apontam questões sobre a capacidade do bloco comunitário de se manter relevante num era em que a utilização criativa da IA na comunicação política está em ascensão.

Na opinião de Walter Pasquarelli, conselheiro da OCDE que também investiga conteúdos gerados por IA na Universidade de Cambridge, a Comissão Europeia deveria deixar claro que o conteúdo sintético, por si só, não é um problema, ao mesmo tempo que o conteúdo sintético não declarado o é.

Ao recusar envolver-se totalmente com isto, a Comissão Europeia está a perder uma oportunidade de liderança para demonstrar como é que o uso responsável e transparente da IA na comunicação política realmente se parece“, argumentou.

Esta não utilização contrasta, por exemplo, com a da administração Trump, que tem utilizado a inteligência artificial nos seus conteúdos. Mesmo entre os governos da União Europeia alguns já estão a utilizar, em exemplos que variam desde publicações do chanceler alemão a ensinar o que é a IA a vídeos deepfake do ex primeiro-ministro húngaro a atacar Bruxelas.

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