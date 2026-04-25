Ataque ao Irão

Aeroporto de Teerão retoma voos internacionais

  • Lusa
  • 9:05

O aeroporto de Teerão retoma os voos internacionais este sábado, com rotas para a Turquia, Omã e China, no âmbito do cessar-fogo alcançado após a ofensiva militar dos EUA e Israel.

O aeroporto de Teerão retomará este sábado os voos internacionais para diversos destinos, incluindo Turquia e China, como parte do acordo de cessar-fogo alcançado no início de abril, após mais de um mês de ofensiva dos EUA e Israel.

Segundo informações da emissora estatal iraniana IRIB, o aeroporto reiniciará as rotas para Istambul, Mascate (capital de Omã) e Pequim hoje. “Os voos de carga operarão normalmente”, acrescentou a reportagem.

O Aeroporto Internacional Imam Khomeini, em Teerão, é um dos dois principais aeroportos da capital iraniana.

A autoridade de aviação civil iraniana já tinha avançado na segunda-feira que tanto este aeroporto como o segundo maior de Teerão, o Mehrabad, iam retomar as operações, mas sem adiantar a data estimada.

O tráfego aéreo de passageiros no Irão foi interrompido no início da ofensiva israelo-americana, em 28 de fevereiro, como medida de segurança imediata.

O Irão e os EUA concordaram, em 8 de abril, com um cessar-fogo de duas semanas, que foi prorrogado na terça-feira pelo Presidente americano Donald Trump, e iniciaram um processo de negociações, mediado pelo Paquistão, para tentar chegar a um acordo para pôr fim ao conflito, que afetou toda a região do Médio Oriente.

Apesar da reabertura técnica dos aeroportos, muitas companhias internacionais mantêm suspensões ou restrições devido aos riscos de segurança e escassez de combustível na Europa.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Aeroporto de Teerão retoma voos internacionais

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Direto EUA e Irão rumam a Islamabad. Haverá nova ronda negocial?

ECO,

O chefe da diplomacia iraniana confirmou uma visita a Islamabad, tal como a delegação dos EUA composta por Steve Witkoff e Jared Kushner. Mas ainda há dúvidas sobre se haverá uma nova ronda negocial.