Aeroporto de Teerão retoma voos internacionais
O aeroporto de Teerão retoma os voos internacionais este sábado, com rotas para a Turquia, Omã e China, no âmbito do cessar-fogo alcançado após a ofensiva militar dos EUA e Israel.
O aeroporto de Teerão retomará este sábado os voos internacionais para diversos destinos, incluindo Turquia e China, como parte do acordo de cessar-fogo alcançado no início de abril, após mais de um mês de ofensiva dos EUA e Israel.
Segundo informações da emissora estatal iraniana IRIB, o aeroporto reiniciará as rotas para Istambul, Mascate (capital de Omã) e Pequim hoje. “Os voos de carga operarão normalmente”, acrescentou a reportagem.
O Aeroporto Internacional Imam Khomeini, em Teerão, é um dos dois principais aeroportos da capital iraniana.
A autoridade de aviação civil iraniana já tinha avançado na segunda-feira que tanto este aeroporto como o segundo maior de Teerão, o Mehrabad, iam retomar as operações, mas sem adiantar a data estimada.
O tráfego aéreo de passageiros no Irão foi interrompido no início da ofensiva israelo-americana, em 28 de fevereiro, como medida de segurança imediata.
O Irão e os EUA concordaram, em 8 de abril, com um cessar-fogo de duas semanas, que foi prorrogado na terça-feira pelo Presidente americano Donald Trump, e iniciaram um processo de negociações, mediado pelo Paquistão, para tentar chegar a um acordo para pôr fim ao conflito, que afetou toda a região do Médio Oriente.
Apesar da reabertura técnica dos aeroportos, muitas companhias internacionais mantêm suspensões ou restrições devido aos riscos de segurança e escassez de combustível na Europa.
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