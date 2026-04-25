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ECO Quiz. A UGT rejeitou a proposta de reforma da lei do trabalho?

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  • 16:24

Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?

O secretariado nacional da UGT referiu na última quinta-feira que está “totalmente disponível” para continuar a negociar a proposta de reforma da lei do trabalho, adiantando ainda que há matérias críticas (como o banco de horas individual e a não reintegração após despedimentos) que continuam a inviabilizar um entendimento entre esta central sindical, as confederações empresariais e o Governo.

Ainda na semana que agora termina, o Instituto Nacional de Estatística revelou que as casas na Grande Lisboa já custam 3.439 euros/m2.

O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.

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