ECO Quiz. A UGT rejeitou a proposta de reforma da lei do trabalho?

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O secretariado nacional da UGT referiu na última quinta-feira que está “totalmente disponível” para continuar a negociar a proposta de reforma da lei do trabalho, adiantando ainda que há matérias críticas (como o banco de horas individual e a não reintegração após despedimentos) que continuam a inviabilizar um entendimento entre esta central sindical, as confederações empresariais e o Governo.

Ainda na semana que agora termina, o Instituto Nacional de Estatística revelou que as casas na Grande Lisboa já custam 3.439 euros/m2.

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