Entidade para a Transparência fiscalizou apenas 10% das declarações de políticos nos últimos dois anos

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A Entidade para a Transparência (EpT) concluiu a verificação de apenas 883 das 8620 declarações únicas de rendimentos, património, interesses e incompatibilidades entregues por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos entre março de 2024 e o final de 2025, uma taxa de 10,24%, segundo o Relatório de Actividades de 2025 do organismo.

A 31 de dezembro de 2025, havia ainda 244 fiscalizações em curso, e a entidade presidida por Ana Raquel Moniz prevê que o volume de declarações continue a “aumentar de forma significativa” ao longo de 2026, sobretudo por força das eleições autárquicas de outubro passado, revela este sábado o Público.

A escassez de meios humanos está na raiz do problema. A entidade liderada por Ana Raquel Moniz conta atualmente com apenas 13 elementos no seu quadro de pessoal — já considerado insuficiente em 2024 — e afirmou ao Público que precisaria, “no mínimo”, de mais 11 postos de trabalho para ocupar todos os espaços disponíveis nas suas instalações. Em 2025, a EpT reforçou a equipa com três técnicas superiores nas áreas do direito e da auditoria, mas a proposta de alargamento do mapa de pessoal “continuou a aguardar decisão” ao longo do ano.

No que respeita ao acesso de terceiros às declarações, o balanço é mais positivo: dos 1105 pedidos de consulta recebidos entre 2024 e 2025, 998 foram deferidos, o que representa uma taxa de aprovação superior a 90%, com um tempo médio de resposta de apenas quatro dias, reduzido para três dias quando considerados apenas os pedidos deferidos em 2025, metade dos seis dias registados em 2024 — 95% desses pedidos foram apresentados por jornalistas com carteira profissional, ao abrigo do direito à liberdade de informação.

O ano ficou ainda marcado pela polémica em torno da empresa Spinumviva, do primeiro-ministro Luís Montenegro, que originou dois picos de acessos às declarações na plataforma da EpT: cerca de 1.700 acessos a 1 de maio e mais de 3.000 a 2 de junho de 2025.

O recurso apresentado por Montenegro no Tribunal Constitucional para impedir a divulgação dos clientes da empresa acabou por ser rejeitado por ter sido entregue fora do prazo legal, como o Tribunal de Contas confirmou em março de 2026. Entretanto, os pedidos de oposição ao acesso às declarações por parte dos próprios políticos dispararam: de 21, em 2024, para 56 em 2025.