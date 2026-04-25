Palestinianos votam nas primeiras eleições locais em duas décadas com participação em Gaza

Os palestinianos correm este sábado às urnas nas primeiras eleições autárquicas realizadas em quase vinte anos, numa votação que, pela primeira vez, incluiu a cidade de Deir al-Balah, na Faixa de Gaza.

O ato eleitoral surge num momento de elevada tensão geopolítica, com Israel a opor-se à criação de um Estado palestiniano independente e a reter receitas fiscais que cabem à Autoridade Palestiniana, colocando em risco o pagamento de salários a funcionários públicos.

A inclusão de Gaza na votação é politicamente simbólica para a Autoridade Palestiniana, com sede na Cisjordânia, que perdeu o controlo do território em 2007, quando o Hamas tomou o poder. O presidente Mahmoud Abbas, que votou perto de Ramallah, sublinhou que “Gaza é uma parte inseparável do Estado da Palestina” e defendeu que as eleições naquela cidade servem para reafirmar a unidade do território — Governos europeus e árabes apoiam o regresso da Autoridade Palestiniana a Gaza e a criação de um Estado palestiniano que inclua Gaza, Jerusalém Oriental e a Cisjordânia.

A participação tem sido, contudo, reduzida: apenas 13,8% dos eleitores de Deir al-Balah tinham votado até ao início da tarde, num território devastado pela guerra onde as necessidades básicas ainda escasseiam, refere a Reuters.

Na Cisjordânia, a afluência foi de 25,3%. O Hamas boicotou formalmente o processo, mas uma das listas em Deir al-Balah é considerada próxima do movimento. O grupo disse que respeitará os resultados e disponibilizou agentes para guardar as assembleias de voto em Gaza.

Mais de um milhão de palestinianos estavam habilitados a votar, incluindo 70 mil em Gaza, com os resultados esperados para o final do dia ou domingo.