Seguro discursa no 25 de Abril com apelo a “cumprir Abril” em plena tensão laboral

⚡ ECO Fast António José Seguro fará hoje o seu primeiro discurso como Presidente da República na sessão solene do 25 de Abril, num contexto de tensão laboral.

A revisão das leis laborais será um tema central nas intervenções, com a possibilidade de um acordo entre UGT e Governo a parecer distante.

As intervenções políticas na sessão solene refletem a divisão entre as bancadas, com a esquerda a criticar a situação laboral e a direita a defender outras prioridades.

António José Seguro sobe hoje pela primeira vez à tribuna da Assembleia da República como Presidente da República na sessão solene comemorativa do 52.º aniversário do 25 de Abril, num momento de crescente tensão entre confederações sindicais e Governo em torno da revisão das leis laborais.

A sessão, marcada para as 10 horas, conta com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o chefe de Estado será o último a discursar, após os representantes dos partidos e o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.

Na véspera, no jantar tradicional da Associação 25 de Abril, realizado na Estufa Fria, em Lisboa, Seguro deixou claro o tom do que se espera para hoje, afirmando que “Portugal não precisa apenas de celebrar Abril”, mas de “cumprir Abril, na justiça social, na dignidade do trabalho, no combate às desigualdades e na defesa da verdade”.

A paz não é uma herança que se guarda, é uma tarefa que se renova. O 25 de Abril ensinou-nos que o impossível pode acontecer quando um povo decide não se resignar. José António Seguro Presidente da República

O Presidente alertou ainda que “a liberdade não termina no dia em que se conquista” e que “honrar Abril é escolher todos os dias estar à altura do país dos nossos sonhos e que ainda está por cumprir”.

Perante os militares de Abril presentes na sala, Seguro evocou os conflitos internacionais em curso — do Estreito de Ormuz a Gaza, passando pela Ucrânia — para sublinhar que o exemplo português de transição para a democracia é “um recurso” e “uma voz que o mundo precisa de ouvir, especialmente nestes momentos de escuridão”.

“A paz não é uma herança que se guarda, é uma tarefa que se renova. O 25 de Abril ensinou-nos que o impossível pode acontecer quando um povo decide não se resignar”, declarou.

No plano nacional, a revisão das leis laborais deverá dominar as intervenções das bancadas da esquerda, num contexto em que um acordo em sede de concertação social, envolvendo a UGT e o Governo, parece cada vez mais distante. A crise internacional gerada pela ofensiva militar dos EUA e de Israel contra o Irão, com impacto direto nos preços da energia e na inflação, acrescenta pressão ao debate político desta sessão solene.

Quer como candidato presidencial, quer já como chefe de Estado, Seguro tem reiteradamente apelado ao diálogo entre parceiros sociais e Governo no processo de revisão legislativa laboral. Esta será a terceira intervenção de Seguro na Assembleia da República desde que tomou posse, a 9 de março, após ter discursado na sessão comemorativa dos 50 anos da Constituição da República Portuguesa, a 2 de abril.

O presidente da Assembleia, José Pedro Aguiar-Branco, deverá salientar que ainda na semana passada foi possível alcançar várias maiorias de dois terços no parlamento, durante a eleição de representantes para órgãos superiores das áreas da justiça, segurança interna e do Conselho Económico e Social.

Já na tarde desta sessão solene, pelas 14h30, Aguiar-Branco abrirá as portas do Palácio de São Bento aos cidadãos.