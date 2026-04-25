Direto Presidente apela à transparência dos donativos políticos e apela aos jovens que “estejam atentos”
António José Seguro discursa pela primeira vez como Presidente da República na sessão solene do 25 de Abril no parlamento, de tensão entre sindicatos e Governo sobre revisão das leis laborais.
No dia em que se assinalam 52 da Revolução dos Cravos, António José Seguro lançou um apelo direto às novas gerações para que “estejam atentos”, com o Presidente da República a alertar que a liberdade conquistada em 1974 — que descreveu como “um nascimento” — não é uma conquista garantida para sempre, e que “cuidar da liberdade é exercê-la com coragem.”
Para o chefe de Estado, o alheamento político dos jovens representa o maior risco para a democracia, numa altura em que o populismo e a desconfiança institucional ganham terreno por toda a Europa.
O Presidente exigiu também mais transparência na vida política, com particular enfoque no financiamento partidário, salientando que “não há liberdade sem transparência no exercício dos cargos públicos”, afirmou, defendendo abertamente a “transparência dos donativos políticos”, porque “onde há opacidade cresce a suspeita.”
José António Seguro alargou ainda o conceito de liberdade à justiça social, lembrando que “quem vive na extrema pobreza não é livre”, e encerrou com um apelo cívico que recusa reduzir Abril a uma cerimónia: “Abril está nos gestos, faz parte da vida.”
Reveja toda as intervenções que marcaram a sessão solene de celebração do 25 de abril no liveblog do ECO.
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