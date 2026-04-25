Presidente apela à transparência dos donativos políticos e apela aos jovens que “estejam atentos”

No dia em que se assinalam 52 da Revolução dos Cravos, António José Seguro lançou um apelo direto às novas gerações para que “estejam atentos”, com o Presidente da República a alertar que a liberdade conquistada em 1974 — que descreveu como “um nascimento” — não é uma conquista garantida para sempre, e que “cuidar da liberdade é exercê-la com coragem.”

Para o chefe de Estado, o alheamento político dos jovens representa o maior risco para a democracia, numa altura em que o populismo e a desconfiança institucional ganham terreno por toda a Europa.