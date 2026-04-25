Trump cancela missão de Kushner e Witkoff ao Paquistão para negociações com o Irão

O Presidente dos EUA, Donald Trump, cancelou este sábado a deslocação dos seus enviados especiais, Steve Witkoff e Jared Kushner, ao Paquistão, onde estava prevista uma nova ronda de negociações de paz com o Irão.

A decisão foi anunciada numa entrevista à Fox News, na qual Trump declarou que os EUA “têm todas as cartas na mão” no conflito com Teerão e que não vale a pena os seus representantes fazerem um voo de 18 horas para “ficar sentados a falar de nada”.

A viagem a Islamabade tinha sido confirmada na sexta-feira pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, que descreveu o encontro como uma “conversa presencial” com representantes iranianos. No entanto, o Irão já tinha avisado que não estava previsto qualquer encontro direto com os enviados norte-americanos, indicando que as suas posições seriam transmitidas ao Paquistão, que serve de mediador nas negociações, e não diretamente a Washington.

O cancelamento surge num contexto de extrema fragilidade diplomática. A primeira ronda de negociações em Islamabade, realizada a 12 de abril, terminou sem acordo, após o então chefe da delegação americana, o vice-presidente J.D. Vance, ter declarado que o Irão “optou por não aceitar os nossos termos”.

Apesar da decisão de Donald Trump, o Ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, já se encontrava em Islamabade, onde se reuniu com o primeiro-ministro e outras autoridades paquistanesas para discutir os esforços de paz na região.

Trump sublinhou, porém, que a iniciativa tem de partir do lado iraniano. “Podem ligar-nos a qualquer momento que quiserem”, afirmou, deixando a porta aberta ao diálogo, mas recusando fazer novas concessões logísticas ou diplomáticas.