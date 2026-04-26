⛽Gasóleo quase não mexe, mas a gasolina vai subir

Os preços dos combustíveis vão ter um comportamento diferenciado na próxima semana. O gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, vai descer 0,9 cêntimos e a gasolina vai subir 3,5 cêntimos, avançou ao ECO fonte do mercado, tendo em conta a redução do desconto dos combustíveis decidida pelo Executivo na sexta-feira. Este desempenho reflete a subida semanal de 16,54% dos preços da matéria-prima, com os traders a pesar as perturbações no abastecimento de crude face ao potencial reinício das negociações de paz entre os EUA e o Irão, que poderiam ajudar a limitar essas perturbações.

A partir de segunda-feira, quando for abastecer, deverá pagar 1,971 euros por litro de gasóleo simples e 1,934 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas e divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). Ou seja, os preços de ambos os combustíveis estão muito próximos.

Estes preços já têm em conta o fecho das cotações do petróleo Brent de sexta-feira (105,33 dólares por barril), o comportamento do mercado cambial e a nova portaria com o desconto temporário e extraordinário do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) a vigorar na próxima semana, tendo em conta o aumento acumulado de 35 cêntimos no diesel e de 19,6 cêntimos na gasolina, mesmo sem ter em conta as previsões para a próxima semana.

O Governo decidiu voltar a reduzir em 0,8 cêntimos o desconto do ISP sobre o gasóleo uma vez que acredita numa “descida significativa” do preço deste combustível, o mais vendido em Portugal. Já o desconto na gasolina mantém-se inalterado, apesar do aumento de 3,5 cêntimos. Na portaria, publicada em Diário da República, o Governo explica que a partir de segunda-feira passam a vigorar descontos para o gasóleo rodoviário e gasolina “de 60,01 euros e 45,84 euros”, por cada mil litros, respetivamente.

Deste modo, o ISP sobre o gasóleo sobe 0,8 cêntimos por litro, atenuando a descida prevista neste combustível. Já na gasolina sem chumbo mantém-se o valor do desconto de 4,58 cêntimos por litro determinado na semana passada.