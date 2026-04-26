A reforma laboral vai mesmo chegar a Belém?
No podcast “O Mistério das Finanças”, a proposta de revisão laboral é analisada como um teste político ao Governo, à UGT e à capacidade de construir uma maioria até Belém.
A revisão da legislação laboral deverá avançar para o Parlamento depois do chumbo da UGT à última versão negociada com o Governo, mas o desfecho político da proposta continua em aberto. No podcast “O Mistério das Finanças”, com António Costa e Pedro Santos Guerreiro, discute-se o que pode chegar à Assembleia da República e, sobretudo, o que poderá sair do processo parlamentar antes de uma eventual ida a Belém.
A discussão ganhou novo peso depois da Conferência Anual do Trabalho, organizada esta semana pelo ECO, onde a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, defendeu a necessidade de alterar as regras laborais e marcou a posição do Governo perante a rejeição sindical. O ponto central passa agora a ser saber se o Executivo mantém a ambição reformista da proposta inicial ou se terá de acomodar alterações para garantir apoio parlamentar suficiente.
No episódio, a reforma laboral é enquadrada como um dos temas políticos mais relevantes das próximas semanas, não apenas pela reação dos parceiros sociais, mas também pelo impacto que poderá ter na relação entre Governo, Parlamento e Presidente da República. A pergunta de fundo é se a proposta chegará a Belém com força política bastante ou já fragilizada por cedências e divisões.
Além da revisão laboral, o episódio aborda também o reforço da garantia pública para jovens na compra de casa, a privatização da TAP e as escolhas da semana para a rubrica Boa Moeda e Má Moeda.
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