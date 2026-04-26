ExpressGlass abre quatro novas lojas em Portugal
As novas lojas já se encontram em funcionamento, estando prontas para prestar serviços de substituição, reparação e calibração de vidro automóvel. A empresa passa a contar com 110 espaços em Portugal.
A ExpressGlass, empresa de reparação substituição e calibração de vidros automóveis em Portugal, abriu quatro novas lojas em Portugal.
Localizadas em Rio Maior, Ponte de Sor, Cascais e mais uma loja em Viana do Castelo, a empresa reforçou assim a sua rede de lojas a nível nacional, aumentando para 110 os estabelecimentos do grupo.
De acordo com a ExpressGlass, as lojas em questão já se estão em funcionamento e prontas para prestar serviços de substituição, reparação e calibração de vidro automóvel, bem como “alguns serviços complementares”.
Assim, a ExpressGlass fortalece a sua posição em Portugal, alargando a sua rede e continuando a prestar serviços a todas as seguradoras de Portugal. Já em julho de 2025 o grupo tinha celebrado a compra da Newcar, expandindo assim o alcance da sua rede.
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