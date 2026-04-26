Galp inaugura resultados no PSI em trimestre marcado por escalada na energia

A Galp Energia faz mais uma vez as honras, esta segunda-feira, com a inauguração do arranque da época de resultados trimestrais das cotadas do PSI. Depois de um 2025 de lucros recorde na bolsa lisboeta, os investidores estarão particularmente atentos para perceber se os números foram afetados pelo conflito no Médio Oriente, que acelerou a escalada dos preços da energia.

A empresa apresenta os resultados depois de ter divulgado que mais que duplicou a margem de refinação nos primeiros três meses do ano, enquanto a produção de petróleo e gás disparou 23% no arranque do ano.

Depois da Galp será a Ibersol a mostrar, no dia 29 de abril, os resultados da atividade até ao final de março. Mas, é na semana seguinte, de 4 a 7 de maio, que a “earnings season” acelera, com oito das 16 cotadas da bolsa a divulgar resultados, sendo que a Altri e a NOS ainda não partilharam as datas da apresentação de contas trimestrais nos seus sites.

O dia mais agitado é 6 de maio, com apresentação de resultados de quatro cotadas, seguindo-se outras três no dia seguinte.

O setor da energia deverá estar em destaque no trimestre, num período que ficou marcado pelo início da guerra no Irão, com forte impacto no preço da energia. Apenas em março, primeiro mês de guerra, o petróleo registou o maior salto mensal da sua história, com um disparo de 63% para negociar acima de 118 dólares por barril. Já o gás natural escalou 64%.

O trimestre ficou ainda marcado pelas tempestades, que ajudaram a produção do grupo EDP. EDP e a EDP Renováveis (EDPR) registaram um aumento total de 4% na produção de energia no primeiro trimestre, em termos homólogos, segundo adiantaram à CMVM.

Lá fora, a expectativa dos analistas aponta para mais um trimestre de subida de lucros. No S&P 500, 82% das empresas que já mostraram contas divulgaram resultados acima das expectativas dos analistas, com os analistas a anteciparem um crescimento dos lucros de 15,6% no primeiro trimestre, segundo a Reuters.

Na Europa, os analistas antecipam um crescimento dos resultados na ordem dos 4% entre as empresas do índice de referência europeu Stoxx 600, quando no mesmo período do ano passado desceram 2%.