Líder dos EUA retirado de jantar após disparos de homem que foi detido

Os Serviços Secretos retiraram o presidente dos EUA após um homem, entretanto já detido, ter aberto fogo dentro do hotel onde se realizava um jantar onde Donald Trump estava presente.

Donald Trump, a primeira-dama Melania Trump, o vice-presidente JD Vance e outros membros do Governo dos EUA foram levados do salão onde decorria, no sábado, o jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca após serem ouvidos tiros.

Fontes não identificadas garantiram às agências de notícias que tanto Donald Trump como JD Vance não sofreram quaisquer ferimentos.