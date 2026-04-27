16.ª Edição do Rock ‘n’ Law toca pelas vítimas das tempestades

O Rock ‘n’ Law 2026, evento de música e solidariedade do setor da advocacia em Portugal, assinala a 16.ª edição já no próximo dia 25 de junho, no Lust in Rio, em Lisboa. As sociedades promotoras (Abreu Advogados; CMS Rui Pena & Arnaut; Cuatrecasas; DLA Piper – ABBC; Eversheds Sutherland; Garrigues; Gómez – Acebo & Pombo; Linklaters; Morais Leitão; PLMJ Advogados; SRS Legal; Sérvulo & Associados; Uría Menéndez e Vieira de Almeida) promovem mais uma edição onde vão tocar com o objetivo de angariar donativos para ser entregue aos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria.

Este ano, o Rock’n’Law definiu as vítimas das calamidades deste inverno como causa a apoiar. Os fundos angariados reverterão para o projeto “Recuperar a nossa casa (Quartel)”, da Associação Humanitários de Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, que, na sequência da tempestade Kristin, sofreu danos significativos nas suas instalações e viaturas, uma situação que compromete gravemente a sua capacidade de resposta em momentos de emergência. Este apoio ajudará na reconstrução das infraestruturas e a reparação das viaturas danificadas, como restauro do telhado e reparação estrutural do quartel, incluindo a substituição e colocação dos portões danificados. Ao mesmo tempo, o quartel dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria servia de espaço para atividades de interesse para a comunidade local, como a realização aulas de ginástica e yoga, celebrações e eventos diversos de apoio à atividade principal, e que agora ficaram comprometidas.

“A edição de 2026 contará com algumas surpresas, a começar pelo novo formato do evento, que este ano será em versão sunset, bem como com a atuação de 11 bandas constituídas por advogados e ainda um DJ, num evento com muita música e animação, demonstrando há 16 edições que, em conjunto, é possível apoiar mais e melhorar a vida de comunidades inteiras”, frisa o advogado responsável pela organização do Rock ‘n’ Law, João Louro e Costa. “Este inverno vimos o país ser assolado por tempestades devastadoras que deixaram parte do país inoperacional e ainda, nesta altura, a precisar de muita ajuda. O apoio do Rock’n’Law garantirá que os Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria possam continuar a prestar serviços essenciais à comunidade, de forma eficiente e segura”, acrescenta João Louro e Costa.

Os donativos para esta causa poderão ser efetuados, muito em breve, através da página oficial do Rock’n’Law.