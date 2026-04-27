5 coisas que vão marcar o dia

O fim da moratória de crédito para famílias e empresas afetadas pelo mau tempo, assim como os resultados do primeiro trimestre da Galp num cenário marcado pelo conflito entre Irão e EUA, são alguns dos temas que prometem marcar a atualidade nesta segunda-feira.

Termina moratória de crédito para os afetados pelo mau tempo

A moratória de crédito para famílias e empresas, criada pelo Governo para reduzir o esforço financeiro resultante da tempestade Kristin, termina esta segunda-feira. Na semana passada, o Banco de Portugal revelou que cerca de 7.400 clientes, num total de crédito que ascende a 930 milhões de euros, aderiram a esta medida. Recorde-se que a moratória previa a suspensão do pagamento de capital e juros por 90 dias desde 28 de janeiro de 2026, entre outras medidas.

Galp revela resultados do primeiro trimestre

Com um primeiro trimestre marcado pelo início do conflito entre Irão e os EUA, esta segunda-feira saber-se-á qual o impacto desta guerra nos resultados da petrolífera portuguesa. Já se sabe que a Galp Energia mais que duplicou a margem de refinação nos primeiros três meses do ano, enquanto a produção de petróleo e gás disparou 23%.

Benfica SAD conhece resultados das obrigações de 65 milhões de euros

O mercado fica a conhecer os resultados da oferta pública de subscrição de obrigações “Benfica SAD 2026-2031” . A sessão especial na Euronext está marcada para as 16h15. O Benfica tinha aumentado, no início da semana passada, o empréstimo obrigacionista para 65 milhões de euros.

Contratos do “Programa Crescer com o Turismo” são assinados

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, e o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, participam esta segunda-feira na cerimónia de assinatura de contratos, no âmbito do Programa Crescer com o Turismo. Os apoios a conceder visam contribuir para a valorização do património cultural e natural, para a qualificação da oferta turística, para a regeneração de espaços patrimoniais e para a criação de novas experiências turísticas sustentáveis. Ao todo serão assinados contratos de financiamento de 12 projetos turísticos, apoiados em 3,9 milhões de euros.

Início do julgamento do processo de Musk contra a OpenAi

O julgamento que opõe Elon Musk e a OpenAi em tribunal começa esta segunda-feira com o processo de seleção do júri. No seu processo de 134 mil milhões de dólares (cerca de 114 mil milhões de Euros”, Musk alega que a OpenAI, Altman e o presidente da empresa, Greg Brockman, desviaram a start-up de inteligência artificial (IA) da sua missão inicial, a saber, a de uma entidade sem fins lucrativos, através da alteração dos seus estatutos, em 2025.