A liberdade de escolha dos profissionais reforça o papel das mutualidades na garantia da sustentabilidade do sistema, segundo a “Mutualistas por el Futuro”

A maioria dos profissionais mutualistas defende que se mantenha a liberdade de escolha e a alternatividade, face a grupos que reivindicam a chamada «passagem» para o Regime Especial dos Trabalhadores Independentes (RETA) como única solução. Alguns especialistas consideram que a complementaridade das opções beneficia a sustentabilidade do modelo público de pensões, sobretudo tendo em conta as dificuldades das finanças públicas.

«Afirmar que a única resposta ao problema das pensões passa por concentrar tudo na estrutura pública não só é injusto, como contraproducente», afirmou Ángel Seisdedos, presidente da plataforma Mutualistas pelo Futuro, num artigo recente. As mutualidades alternativas permitem que determinados profissionais associados canalizem a sua previdência social para fora do regime público dos trabalhadores independentes, assumindo eles próprios o custo e o risco da sua reforma.

A existência de uma alternativa ao sistema público tem contribuído historicamente para um sistema de pensões mais equilibrado. Ao longo das últimas décadas, as mutualidades enfrentaram vários desafios, incluindo crises económicas globais, alterações na regulamentação e reformas do sistema de pensões. No entanto, demonstraram uma notável capacidade de resistência, mantendo a sua solvência e protegendo os fundos dos seus associados.

A aritmética parlamentar dificulta que a Comissão do Trabalho e da Segurança Social chegue a um acordo para levar a cabo esta reforma legislativa. Os profissionais consideram que não se trata de suprimir opções, mas sim de melhorar os quadros regulamentares e obter garantias jurídicas para todos. Defendem, portanto, que se deve manter a diversidade de opções e a liberdade de escolha para planear a futura reforma, alargar o direito ao complemento mínimo aos membros das mútuas, uma vez que este não é financiado por contribuições para a Segurança Social, e obter um tratamento fiscal justo na eventual regulamentação da passerelle RETA.