AI Lazy Thinking: Quem é o verdadeiro Thought Partner?

A introdução das ferramentas de inteligência artificial (IA) nas empresas marcou o início de uma profunda transformação na forma como trabalhamos. Hoje, é quase impossível falar de eficiência e de produtividade sem falar de inteligência artificial, e as suas possibilidades são múltiplas.

Assim como os Large Language Models evoluíram de comandos básicos para atuarem como verdadeiros parceiros (thought partner), as expectativas sobre o valor que a inteligência artificial pode trazer para as organizações também mudaram. A tecnologia passou a oferecer soluções cada vez mais sofisticadas e integradas, adaptando-se às novas necessidades corporativas: 86% dos empregadores esperam que a IA e as information processing technologies sejam transformadoras para o seu negócio até 2030 (WEF, Future of Jobs 2025).

À medida que a utilização extensiva da inteligência artificial se normaliza, mesmo as empresas pioneiras na sua adoção revelam preocupações com a segurança, controlo, responsabilidade e autenticidade das soluções criadas. O EY Global IA Sentiment Survey (2026) revela que, entre os seus usos mais comuns, a IA é utilizada para automatizar tarefas rotineiras, executar tarefas transacionais e, apesar das preocupações levantadas, a IA já é utilizada para tomar decisões autónomas.

Com esta (r)evolução, a IA tornou-se num assistente pessoal sempre disponível. 25% dos utilizadores esperam que a utilização da IA reduza o número de decisões que têm de tomar (EY Global AI Sentiment Survey, 2026). Mas o que significa delegar as nossas decisões a um agente virtual?

Vivemos atualmente um fenómeno conhecido como AI Lazy Thinking, no qual se verifica uma maior dificuldade em pensar de forma independente e criativa, resultado do uso recorrente da inteligência artificial generativa. É importante entender que embora a inteligência artificial otimize recursos e facilite o acesso à informação, as ferramentas de inteligência artificial não foram criadas apenas para reduzir a carga cognitiva, mas sim para permitir que esta seja direcionada para tarefas inovadoras, nas quais o julgamento humano continua a ser determinante. O pensamento crítico continua a ser um fator decisivo para aproveitar plenamente as oportunidades que a IA proporciona.

Por isso, torna‑se essencial promover uma cultura organizacional que incorpore a inteligência artificial de forma consciente e estruturada, assegurando que a tecnologia apoia (e não substitui) o julgamento humano. Esta abordagem permite às organizações tirar partido da inovação tecnológica de forma responsável e estratégica, preservando o pensamento crítico, a tomada de decisão informada e a responsabilização como elementos centrais do processo de decisão.

E como podem as empresas começar a construir esta jornada?

Incorporar princípios de utilização responsável da inteligência artificial na sua cultura. De acordo com o Responsible AI Pulse survey (2025) da EY, as empresas que definem claramente os seus princípios de utilização responsável revelam uma redução de até 30% dos riscos associados com IA. Implementar de programas estruturados de formação, combinando a aprendizagem em sala com experiências práticas no ambiente de trabalho, para explorar as potencialidades da inteligência artificial enquanto thought partner . O objetivo é que os colaboradores encarem a IA como apoio estratégico, não como um decision maker . Clarificar o papel da inteligência artificial na organização, posicionando‑a como um facilitador da eficiência e da qualidade do trabalho, responsável por apoiar e acelerar processos, sem substituir a análise crítica e a tomada de decisão. As soluções produzidas devem ser sempre interpretadas, validadas e assumidas pelos colaboradores. Mobilizar a liderança como change champions e promotores da adoção responsável da inteligência artificial, assegurando alinhamento com os princípios definidos, promovendo a sua utilização no dia a dia e reforçando comportamentos que valorizem o uso crítico, consciente e responsável da tecnologia.

Em última análise, o verdadeiro desafio colocado pela inteligência artificial não é tecnológico, mas humano. As empresas que irão capturar mais valor da IA serão aquelas que conseguirem equilibrar eficiência com responsabilidade, automação com pensamento crítico, e inovação com rigor. Mais do que adotar tecnologia, trata‑se de desenvolver uma forma consciente e sustentável de trabalhar num contexto cada vez mais assistido por IA.