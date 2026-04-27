AP Institute e a Ecoembes unem-se para reforçar o papel das questões públicas na transição ecológica

O AP Institute e a Ecoembes assinaram um acordo de colaboração para desenvolver iniciativas conjuntas no domínio da sustentabilidade, da economia circular e da transição ecológica, numa perspetiva de assuntos públicos.

Esta aliança surge num contexto em que a transição ecológica ocupa um lugar central na agenda pública e empresarial, impulsionada por um crescente desenvolvimento normativo que está a transformar setores-chave, como a gestão de embalagens e resíduos.

O acordo estabelece um quadro de colaboração para a promoção de programas de formação, jornadas e encontros especializados, bem como para a criação de espaços de diálogo que liguem o conhecimento setorial à análise do ambiente regulatório.

«Contar com a Ecoembes no nosso ecossistema de alianças é especialmente relevante devido à sua liderança em sustentabilidade e economia circular. Esta colaboração permite-nos continuar a ligar a formação em assuntos públicos aos grandes desafios que hoje marcam a agenda das organizações», afirma Joan Navarro, presidente do AP institute.

No âmbito desta colaboração, ambas as entidades trabalharão na participação de profissionais da Ecoembes em programas académicos, no desenvolvimento de atividades conjuntas e na geração de conhecimento em assuntos públicos em torno da sustentabilidade, da economia circular e da regulamentação ambiental.

«A transição ecológica está a ser construída, em grande medida, a partir da colaboração e do diálogo entre os setores público e privado. Esta aliança com o AP institute reforça o nosso compromisso em contribuir com conhecimentos técnicos e experiência para impulsionar quadros normativos eficazes e aplicáveis, que acelerem a economia circular e ajudem as empresas a avançar com ambição, clareza e segurança», destaca Begoña de Benito, diretora de relações externas da Ecoembes.

Com esta aliança, o AP institute continua a alargar a sua rede de colaboração com organizações de referência, consolidando um ecossistema que já ultrapassa as 50 entidades e que liga diretamente a formação aos desafios reais do ambiente empresarial e institucional.