Atirador em Washington acusado de tentativa de homicídio de Trump
O suspeito de ter disparado durante um jantar no sábado na Casa Branca foi acusado esta segunda-feira de tentativa de homicídio do presidente dos Estados Unidos Donald Trump.
Cole Allen, o suspeito de ter disparado durante um jantar no sábado na Casa Branca, foi acusado esta segunda-feira de tentativa de homicídio do presidente dos Estados Unidos Donald Trump. Segundo os media internacionais, o suspeito fica em prisão preventiva e vai voltar a ser ouvido pelo juiz na quinta-feira.
Caso Allen seja considerado culpado pode enfrentar a pena máxima de prisão perpétua. O suspeito é ainda acusado de disparar uma arma de fogo durante a execução de um crime de violência e transporte de armas de fogo e munições por via interestadual, com intenção de cometer um crime agravado.
Trump sustenta que o suspeito foi movido por um “ódio forte e anticristão”, descrevendo-o como um “tipo muito problemático” cujos motivos, segundo alega com base num manifesto e em informações recolhidas pelas autoridades, tinham uma origem religiosa radical.
O suspeito tentou invadir o enorme salão de baile do Washington Hilton, na noite de sábado, mas foi derrubado numa cena caótica que resultou em tiros, enquanto o líder da Casa Branca, o seu vice-presidente, JD Vance, e a primeira-dama, Melania Trump, eram retirados apressadamente do palco e os convidados se protegiam debaixo das mesas.
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