Benfica SAD capta 65 milhões de euros junto de 4.831 investidores

⚡ ECO Fast A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD anunciou o seu maior empréstimo obrigacionista, captando 65 milhões de euros com uma taxa de cupão de 4,65% ao ano.

A operação atraiu 4.831 investidores, com a procura a contabilizar 88,1 milhões de euros, cerca de 1,36 vezes a oferta.

O montante do empréstimo obrigacionista será usado para reembolsar um empréstimo obrigacionista anterior e reforçar a liquidez da SAD, que enfrenta um passivo elevado.

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (Benfica SAD) fechou esta segunda-feira o seu maior empréstimo obrigacionista de sempre, ao captar 65 milhões de euros junto de 4.831 investidores, num empréstimo a cinco anos que paga uma taxa de cupão fixa de 4,65% ao ano.

A operação superou o anterior recorde da sociedade liderada por Rui Costa – os 60 milhões de euros das obrigações “Benfica SAD 2022-2025”, emitidas em junho de 2022 – e ultrapassou também o valor nominal das obrigações que vencem a 17 de maio próximo, fixado em 50 milhões. A liquidação da operação está marcada para esta quarta-feira, com a admissão dos títulos à negociação no Euronext Lisbon a acontecer no mesmo dia.

O sucesso da operação ficou patente logo no segundo dia útil de subscrição, que levou a Benfica SAD a publicar, a 21 de abril, uma adenda ao prospeto a anunciar o aumento da emissão dos 40 milhões de euros iniciais para os 65 milhões, tal como o Nuno Catarino, vice-presidente e CFO da Benfica SAD, revelou ao ECO ainda antes do arranque da emissão.

De acordo com informação da Euronext, a procura válida atingiu os 88,1 milhões de euros, equivalente a 1,36 vezes a oferta, um rácio em linha com o registado na última emissão para o retalho, em abril de 2024, quando a SAD encarnada captou 50 milhões junto de 3.542 investidores, com uma procura 1,35 vezes superior à oferta.

Da nova emissão, 42,4 milhões de euros foram colocados via oferta pública de subscrição (OPS) e os restantes 22,6 milhões através da oferta pública de troca (OPT) das obrigações “Benfica SAD 2023-2026”, que pagam um cupão de 5,75% e vencem a 17 de maio. Após a operação, ainda ficam por reembolsar 27,4 milhões de euros do empréstimo obrigacionista emitido em 2023.

O encaixe do empréstimo obrigacionista servirá, em primeiro lugar, para reembolsar o empréstimo obrigacionista “Benfica SAD 2023-2026”, no valor de 50 milhões de euros.

O perfil do investidor mantém-se fiel ao retrato dos pequenos subscritores que têm sustentado as emissões da Benfica SAD: 57% dos 4.831 investidores aplicou menos de 5.000 euros nesta operação, sendo que 283 colocaram até 2.500 euros (o montante mínimo permitido) e 2.470 ficaram-se entre os 2.500 e os 5.000 euros. No outro extremo, apenas 165 investidores subscreveram mais de 50 mil euros.

Coordenada pelo Haitong Bank, a colocação contou ainda com mais 11 bancos, entre os quais Abanca, Activobank, Banco Best, Caixa Geral de Depósitos, Millennium bcp e Novobanco.

Em termos de remuneração, a taxa de cupão de 4,65% representa um prémio de 1,8 pontos percentuais face aos 2,81% que negoceia atualmente a taxa swap a cinco anos, o referencial do mercado interbancário. Trata-se, ainda assim, de um prémio mais comprimido do que o pago em 2024, quando a SAD encarnada ofereceu uma taxa de 5,1% para um prazo de três anos, o que, na altura, se traduziu num prémio de cerca de 2 pontos percentuais face à taxa swap de 3,1% para o mesmo prazo.

Segundo a adenda ao prospeto aprovada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a 21 de abril e o prospeto base de 8 de abril, o encaixe servirá, em primeiro lugar, para reembolsar (parcialmente) o empréstimo obrigacionista “Benfica SAD 2023-2026”, no valor de 50 milhões de euros.

O remanescente será aplicado no desenvolvimento da atividade corrente, na diversificação e otimização das fontes de financiamento e no reforço da liquidez da SAD encarnada, uma rubrica particularmente sensível, num contexto em que o passivo corrente excede o ativo corrente em mais de 191 milhões de euros e o rácio de liquidez está em apenas 0,39, conforme reconhecido no próprio prospeto da operação.