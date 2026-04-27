Britânicas Ageas UK e Saga lançam seguro habitação para maiores de 50 anos

A Ageas UK e a Saga lançaram um novo produto de seguro habitação dirigido a clientes com mais de 50 anos, no âmbito da parceria affinity de 20 anos celebrada entre as duas empresas em dezembro de 2025. Este lançamento é o mais recente marco de uma colaboração que já resultou na introdução de um seguro automóvel para o mesmo segmento etário no final do ano passado, de acordo com o jornal Insurance Times.

Ao abrigo do acordo, a Saga vai assumir a liderança na aquisição de clientes e no desenvolvimento da proposta de valor para a sua base de segurados, enquanto a Ageas fica responsável pela distribuição em comparadores de preços, marketing de retenção, fixação de preços e subscrição, gestão de sinistros e serviço ao cliente. O modelo divide as responsabilidades de acordo com os pontos fortes de cada grupo: os dados e o conhecimento da Saga sobre o consumidor sénior britânico, por um lado, e a capacidade operacional da Ageas em linhas pessoais, por outro.

Ant Middle, presidente executivo da Ageas UK, classificou o lançamento como “um marco importante na estratégia de construir escala e de gerar bons resultados para os clientes no Reino Unido”.

Antes de chegar ao mercado, o produto de habitação passou por um processo de validação com consumidores reais. As cadernetas de apólice foram partilhadas com um grupo de clientes do segmento-alvo, cujo feedback foi incorporado diretamente na versão final da documentação – a mesma abordagem já utilizada no lançamento do seguro automóvel.

Adam Clarke, diretor-geral de parceria da Saga, salientou que a aliança combina “marcas de confiança com forças complementares” e que ambas as empresas estão “determinadas a tornar a experiência do cliente o mais simples possível”. A parceria tem como objetivo unificar os ativos de dados da Saga com a capacidade técnica da Ageas, numa lógica de complementaridade que ambas consideram diferenciadora no competitivo mercado segurador britânico para o segmento sénior.