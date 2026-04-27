Canadá anuncia fundo soberano de investimento para projetos nacionais

O Canadá anunciou esta segunda-feira a criação do seu primeiro fundo soberano de investimento, com uma dotação inicial de 25 mil milhões de dólares canadianos (15,6 mil milhões de euros) do Governo federal para projetos nacionais estratégicos.

O fundo, com o nome Canada Strong Fund, vai permitir ao executivo investir, com o setor privado, em setores essenciais, como a energia, minerais raros, infraestruturas e agricultura. Os dividendos gerados serão reinvestidos no fundo, referiu Otava, num comunicado citado pela Efe. Para o executivo canadiano, o contexto global “mais perigoso, dividido e incerto” obriga a fortalecer a resiliência económica do país.

O primeiro-ministro, Mark Carney, definiu o fundo como uma ferramenta para que todos os canadianos participem em projetos de desenvolvimento nacional, como portos, corredores energéticos ou explorações de minerais, procurando diversificar os mercados e assegurar cadeias de abastecimento.

Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro antecipou que espera que a iniciativa torne o país “mais forte, mais resiliente e mais independente”. O modelo do fundo é baseado nos fundos soberanos de países ricos em recursos minerais, como Noruega. O Canadá, embora seja um dos maiores produtores de petróleo do mundo, não dispunha até agora de uma estrutura deste tipo.

Carney vincou que o objetivo é gerar riqueza a longo prazo para beneficiar as gerações futuras. “Para garantir que os canadianos tenham a opção de investir no crescimento da nossa nação e partilhar os seus dividendos, o Governo lançará um produto de investimento de retalho”, disse. O fundo vai abrir consultas nos próximos meses para definir a sua estrutura e funcionamento, sendo que deverá operar como uma entidade independente.

O anúncio insere-se na estratégia da administração canadiana de impulsionar projetos considerados transformadores, que totalizam mais de 126 mil milhões de dólares canadianos em investimentos potenciais em setores como energia nuclear, gás natural liquefeito, minerais raros ou infraestruturas de transporte.

Este é o terceiro anúncio de Carney, que também foi governador do Banco do Canadá e do Banco de Inglaterra, em pouco mais de uma semana.