Cerejeira Namora, Marinho Falcão assessora aquisição do Grupo PaperFlow
A Cerejeira Namora, Marinho Falcão assessorou os sócios da Fox & Temple, Lda., family office da CEO do Grupo, no processo de aquisição da totalidade das participações do Grupo Paperflow.
Pedro da Costa Mendes, sócio da Cerejeira Namora, Marinho Falcão, coordenou a equipa que prestou assessoria jurídica na estruturação, negociação e concretização na operação de Management Buy-Out para aquisição do Grupo Paperflow, de origem francesa.
A Cerejeira Namora, Marinho Falcão assessorou os sócios da Fox & Temple, Lda., family office da CEO do Grupo, no processo de aquisição da totalidade das participações do Grupo Paperflow, de origem francesa, constituído por uma unidade industrial em Portugal e uma sociedade em Lille, França.
A assessoria compreendeu todo o processo de M&A, desde a fase preliminar de aconselhamento dos compradores até ao processo de desenho, estruturação, negociação e finalização da documentação da transação, nomeadamente o acordo de compra e venda de ações.
A equipa da Cerejeira Namora, Marinho Falcão que assessorou o family office foi coordenada pelo sócio Pedro da Costa Mendes e contou, entre outros, com o apoio de Marta Outeiro Correia (Associada Principal).
“Esta foi mais uma operação relevantíssima no mercado europeu da produção e comercialização de mobiliário para espaços coletivos e zonas comuns. O Grupo Paperflow tem registado, nos últimos anos, um volume de negócios médio anual de cerca de 15 milhões de euros, contando com aproximadamente 110 trabalhadores. É uma referência na produção de mobiliário para espaços coletivos e zonas comuns, incluindo escritórios, áreas sociais, lobbies e espaços de receção, servindo setores como os serviços, banca, seguros e hotelaria, com particular destaque para os mercados alemão e francês, onde é um dos líderes de mercado”, segundo comunicado da Cerejeira Namora.
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