Cicloturismo na Serra da Estrela, miradouros do Côa e Chanfana. Conheça os 12 projetos financiados pelo Turismo de Portugal

O Turismo de Portugal atribuiu esta segunda-feira 3,9 milhões de euros a 12 projetos turísticos que, no seu conjunto, correspondem a um investimento global de cerca de 6,9 milhões de euros. Os projetos abrangem os segmentos do turismo de natureza, industrial e cultural, bem-estar, cicloturismo, turismo criativo, espiritual e de fé, bem como turismo acessível e inclusivo.

As iniciativas distribuem-se pelas regiões Norte, Centro, Lisboa e Alentejo e Ribatejo, envolvendo entidades públicas, privadas e associativas.

Os contratos foram assinados em Évora, numa cerimónia presidida pelo ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, e pelo secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado.

O presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, sublinha que “os projetos agora contratualizados contribuem para a valorização e qualificação dos territórios, evidenciando a diversidade dos recursos turísticos nacionais e criando melhores condições para que o turismo continue a gerar valor económico e social em todo o território, em linha com a visão de longo prazo para o setor em Portugal”.

Conheça os 12 projetos:

Rota Industrial do Ave

Promotor: Comunidade Intermunicipal do Ave

Investimento total: 400.303 euros

Incentivo atribuído: 281.374 euros

O projeto consiste na estruturação de um produto turístico integrado centrado na valorização do património industrial. Organizado em seis circuitos temáticos (têxtil, transportes, peles e curtumes, água e energia, extrativo e pré-industrial), prevê o desenvolvimento de experiências imersivas com recurso a conteúdos digitais e realidade aumentada, envolvendo comunidades locais e antigos trabalhadores como intérpretes da memória industrial.

Inclui ainda capacitação de agentes locais, um modelo de governação intermunicipal em rede e uma estratégia de promoção digital integrada, contribuindo para a diversificação da oferta turística regional e o reforço da competitividade do destino.

Estação Náutica de Vila da Ponte

Promotor: Núcleo Desportivo e Cultural de Vila da Ponte

Investimento total: 412.596 euros

Incentivo atribuído: 322.795 euros

A Estação Náutica de Vila da Ponte, em processo de certificação pela Associação Fórum Oceano, assenta numa rede colaborativa de oferta turística que convida à descoberta do município de Sernancelhe, das suas tradições, gastronomia, alojamento e património natural e cultural.

O projeto prevê um roteiro integrado que articula atividades náuticas com oferta complementar, como trails, BTT e birdwatching, agregando pontos de interesse, marcas identitárias e eventos culturais, numa lógica de rede entre agentes económicos e instituições locais.

Rede de Turismo de Bem-Estar do Ribatejo Norte

Promotor: Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte

Investimento total: 520.500 euros

Incentivo atribuído: 400 mil euros

O projeto visa criar um produto turístico integrado e de base comunitária, assente num modelo regenerativo e sustentável que valoriza os recursos naturais, culturais, espirituais e humanos da região do Médio Tejo, com enfoque em áreas de baixa densidade.

A intervenção abrange oito aldeias piloto de bem-estar (Serra de Santo António, Dornes, Olalhas, Serra de Tomar, Cem Soldos, Formigais, Brogueira e Tancos), articuladas através de eixos de capacitação, certificação, promoção, sinalética, eventos, uma plataforma digital e governança territorial. Estas aldeias estão organizadas numa rede que agrega alojamentos, terapeutas, experiências, eventos e agentes locais.

Estrelaebike — expansão da oferta de cicloturismo sustentável na Serra da Estrela e Aldeias Históricas

Promotor: Julia Jimenez Oliveira

Investimento total: 104.806 euros

Incentivo atribuído: 94.326 euros

Expandir e consolidar a oferta de cicloturismo sustentável na Serra da Estrela e nas Aldeias Históricas de Portugal, através da aquisição de 30 e-bikes de montanha, furgoneta híbrida, atrelado e equipamento de gestão operacional, reforçando a capacidade de resposta a uma procura internacional crescente.

A iniciativa inclui tours guiados e autoguiados e um produto premium em parceria com o operador internacional The Slow Cyclist, estruturado em cinco noites na Beira Interior, promovendo um modelo de mobilidade suave e sustentável que integra recursos naturais, património, alojamento e gastronomia em territórios de forte autenticidade paisagística.

Craft Viseu Dão Lafões

Promotor: Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões

Investimento total: 499.995 euros

Incentivo atribuído: 326.688 euros



O projeto estrutura uma oferta de turismo criativo e sustentável baseada nos recursos endógenos e no saber-fazer local, promovendo a imersão cultural e a participação em dinâmicas locais como motor de desenvolvimento socioeconómico intermunicipal.

A iniciativa tem como objetivo consolidar os resultados do piloto desenvolvido em 2022-2023 com cinco municípios, alargando a sua abrangência através de uma cadeia de valor integrada que atua nas dimensões de qualificação, estruturação, ativação e promoção, numa lógica de rede territorial, sustentada num modelo de governança que assegura a continuidade da rota após o financiamento.

Miradouros do Côa

Promotor: Município de Pinhel

Investimento total: 494.725 euros

Incentivo atribuído: 395.780 euros

Criação de uma rede de três miradouros turísticos (Bogalhal, Quinta Nova e Vale de Madeira) no concelho de Pinhel, integrados na Grande Rota do Vale do Côa. Esta iniciativa visa qualificar a oferta de turismo de natureza em territórios de baixa densidade, permitindo o acesso a zonas de elevado valor ecológico e cultural.

A intervenção contempla ainda a construção de infraestruturas de observação paisagística, a instalação de sinalética interpretativa, a criação de conteúdos digitais, a melhoria da acessibilidade e da segurança, bem como a integração em roteiros turísticos regionais.

Jardins Inacianos

Promotor: Província Portuguesa da Companhia de Jesus

Investimento total: 290.645 euros

Incentivo atribuído: 171.345 euros

Requalificação e valorização da Quinta da Esperança, em Cernache, Coimbra, transformando o antigo Colégio da Imaculada Conceição num polo de turismo regenerativo, espiritual e socialmente inclusivo, integrado nos Caminhos de Santiago e de Fátima, com cerca de 12 hectares de património edificado e paisagístico.

A intervenção inclui a qualificação do Albergue de Peregrinos, a reabilitação do torreão neogótico classificado, a criação dos Jardins Inacianos, percursos simbólicos e contemplativos inspirados nos Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola, o reforço da sustentabilidade energética, a modernização digital da gestão e promoção da oferta.

Terras da Chanfana — turismo autêntico

Promotor: Associação de Desenvolvimento do Ceira

Investimento total: 378.800 euros

Incentivo atribuído: 340.920 euros

Consolidar a marca territorial “Terras da Chanfana” como produto turístico estruturado e de base comunitária, abrangendo os concelhos da Lousã, Miranda do Corvo, Penela e Vila Nova de Poiares, numa abordagem integrada que articula gastronomia, património, paisagem natural e saberes tradicionais, tendo como eixo estruturante o Roteiro Sentido: um produto multissensorial e experiencial suportado por uma aplicação web dedicada.

Além de envolver quatro municípios, a iniciativa mobiliza uma rede de mais de 70 agentes económicos locais, incidindo na qualificação territorial, na capacitação e na comunicação, com vista a reforçar a atratividade do destino, a diversificar a procura, a reduzir a sazonalidade e a dinamizar a economia local.

Desenvolvimento do destino turístico Aire & Candeeiros

Promotor: Associação de Desenvolvimento das Serras de Aire e Candeeiros

Investimento total: 3.001,000 euros

Incentivo atribuído: 981.000 euros

Promovido pela Associação de Desenvolvimento das Serras de Aire e Candeeiros em consórcio com sete municípios e as entidades regionais de turismo do Centro de Portugal e do Alentejo e Ribatejo, visa estruturar e qualificar as Serras de Aire e Candeeiros como destino de turismo de natureza responsável e sustentável, no âmbito do Plano de Cogestão do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros e do Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios de Ourém/Torres Novas.

A iniciativa contempla um Plano de Ação Territorial que inclui um conjunto diversificado de componentes estratégicas: afirmação da identidade e marca do destino; criação de “Portas de Entrada”; certificação de agentes e percursos de acordo com referenciais de sustentabilidade; dinamização de redes colaborativas; digitalização do destino através de um portal turístico, um marketplace e uma plataforma de monitorização; e ações de sensibilização e monitorização ambiental em articulação com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

Turismo para todos

Promotor: Cooperativa de Empreendedorismo para o Desenvolvimento Económico e Social de Todo o País

Investimento total: 158.000 euros

Incentivo atribuído: 94.800 euros

Reforçar a acessibilidade e a mobilidade turística através da aquisição de um minibus adaptado ao transporte de passageiros com mobilidade condicionada. Esta medida visa responder à crescente procura de transporte turístico inclusivo para transfers, serviços de transporte em circuito fechado, visitas guiadas e apoio a eventos.

Além do investimento em mobilidade, a iniciativa inclui ações de comunicação e promoção da oferta, nomeadamente a melhoria do sítio web institucional, de modo a garantir os critérios de acessibilidade digital e a contribuir para a qualificação da experiência turística de públicos com necessidades específicas, bem como para a redução de barreiras no acesso ao destino.

Projeto Zaratan – Arena

Promotor: Zaratan — Associação Cultural

Investimento total: 600.000 euros

Incentivo atribuído: 400.000 euros

Reabilitação e reconversão do imóvel classificado de interesse patrimonial da antiga Praça de Touros da Azaruja para a instalação do Centro Artístico e Cultural Zaratan-Arena. O espaço será dedicado à criação, produção e fruição de cultura contemporânea, com uma programação regular que incluirá exposições, concertos, performances, cinema, residências artísticas, oficinas e ações de mediação comunitária.

A iniciativa afirma-se como um instrumento de descentralização cultural e de valorização patrimonial, ao mesmo tempo que reforça a atratividade turística da região e promove a dinamização económica, social e cultural em território de baixa densidade.

Renovação do Museu do Convento de São Domingos Montemor-o-Novo

Promotor: Grupo dos Amigos de Montemor-o-Novo

Investimento total: 81.556 euros

Incentivo atribuído: 65.245 euros

Requalificar o Museu do Convento de São Domingos, um imóvel classificado de interesse público, com o objetivo de criar um percurso museológico estruturado, acessível e pedagogicamente orientado, que integre soluções de acessibilidade universal, modernização museográfica e melhoria das condições de conservação.

A transformação do convento num polo cultural com funcionamento regular e profissionalizado, com foco no turismo, assenta em três eixos fundamentais: operação museológica com uma programação anual de exposições, visitas guiadas e atividades educativas; estrutura organizativa com uma equipa técnica dedicada e uma rede estruturada de voluntários; e integração territorial ativa em redes culturais e turísticas locais, em articulação com escolas, operadores turísticos e o município de Montemor-o-Novo.

Este programa, lançado em fevereiro de 2025, tem uma dotação de 30 milhões de euros para promover o desenvolvimento sustentável dos territórios. No âmbito deste programa, o Turismo de Portugal apoiou, no mês passado, outros dez projetos, correspondentes a um financiamento de 4,5 milhões de euros, reforçando o papel do turismo enquanto motor de coesão territorial, desenvolvimento económico e criação de valor nas diferentes regiões do país.

A taxa de financiamento dos projetos é de 60%, a que acresce uma majoração de 20% em projetos localizados em territórios de baixa densidade. O apoio é não reembolsável até ao máximo de 400 mil euros por projeto ou por beneficiário no caso de candidaturas conjuntas, promovidos por entidades públicas ou entidades sem fins lucrativos. Já nos apoios dirigidos às empresas, a componente a fundo perdido vai até 200 mil euros.

A portaria relativa ao programa mantém-se em vigor até ao final de 2026, ou até à utilização total da dotação orçamental.