Mediação

Corretora de seguros Verspieren compra em Estremoz

  • ECO Seguros
  • 17:54

A corretora francesa reforça a presença no Alentejo com a aquisição da mediadora José Pires Cóias, em Estremoz.

A corretora VCS – Verspieren acaba de adquirir a totalidade do capital da José Pires Cóias – Mediadores Profissionais de Seguros, que há 20 anos tem atividade em Estremoz.

Aquisição terminada: Marcos Lopes – director comercial sul da VCS, José Coias e Leonilde Coias com a CFO da VCS Anabela Azevedo e o CEO Rogério Dias.

A José Pires Cóias obteve receitas anuais de cerca de 80 mil euros e vai integrar a direção comercial sul da corretora. Com posições em Évora, Beja, Elvas, Mértola, a direção comercial sul já contribuiu com 600 mil euros para faturação total da VCS em Portugal.

A carteira da Cóias é multimarca e, nesta nova fase, José Cóias e Vanda Pucarinhas vão manter-se na empresa e desenvolver o negócio.

Para Rogério Dias, CEO da empresa portuguesa do grupo francês Verspieren, “este é mais um passo estratégico importante, que reforça a nossa presença na região do Alentejo e amplia a nossa capacidade de resposta junto dos nossos clientes e parceiros”, conclui.

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