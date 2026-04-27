Corretora de seguros Verspieren compra em Estremoz

A corretora VCS – Verspieren acaba de adquirir a totalidade do capital da José Pires Cóias – Mediadores Profissionais de Seguros, que há 20 anos tem atividade em Estremoz.

A José Pires Cóias obteve receitas anuais de cerca de 80 mil euros e vai integrar a direção comercial sul da corretora. Com posições em Évora, Beja, Elvas, Mértola, a direção comercial sul já contribuiu com 600 mil euros para faturação total da VCS em Portugal.

A carteira da Cóias é multimarca e, nesta nova fase, José Cóias e Vanda Pucarinhas vão manter-se na empresa e desenvolver o negócio.

Para Rogério Dias, CEO da empresa portuguesa do grupo francês Verspieren, “este é mais um passo estratégico importante, que reforça a nossa presença na região do Alentejo e amplia a nossa capacidade de resposta junto dos nossos clientes e parceiros”, conclui.