Corretora de seguros Verspieren compra em Estremoz
A corretora francesa reforça a presença no Alentejo com a aquisição da mediadora José Pires Cóias, em Estremoz.
A corretora VCS – Verspieren acaba de adquirir a totalidade do capital da José Pires Cóias – Mediadores Profissionais de Seguros, que há 20 anos tem atividade em Estremoz.
A José Pires Cóias obteve receitas anuais de cerca de 80 mil euros e vai integrar a direção comercial sul da corretora. Com posições em Évora, Beja, Elvas, Mértola, a direção comercial sul já contribuiu com 600 mil euros para faturação total da VCS em Portugal.
A carteira da Cóias é multimarca e, nesta nova fase, José Cóias e Vanda Pucarinhas vão manter-se na empresa e desenvolver o negócio.
Para Rogério Dias, CEO da empresa portuguesa do grupo francês Verspieren, “este é mais um passo estratégico importante, que reforça a nossa presença na região do Alentejo e amplia a nossa capacidade de resposta junto dos nossos clientes e parceiros”, conclui.
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