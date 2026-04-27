Cox atinge os mil milhões de capitalização bolsista após concluir a aquisição da Iberdrola México

O mercado, com as ações a atingirem máximos históricos, celebra a conclusão da aquisição da Iberdrola México por um valor de 4 mil milhões de dólares. Desde o início do ano, quando o valor se situava em cerca de 9,3 euros, a ação acumula uma valorização superior a 25%.

A aquisição, que foi concluída na passada sexta-feira, representa para a empresa presidida por Enrique Riquelme «uma operação transformacional que constitui um marco fundamental para o Grupo», segundo explicou Cox no comunicado de conclusão da transação.

Em termos proforma, em 2025 o Grupo teria alcançado receitas de 2.551 milhões de euros e um EBITDA de 786 milhões de euros, multiplicando por dois e por três, respetivamente, os valores de 2025.

Entretanto, em termos comerciais, o âmbito da transação inclui uma capacidade instalada operacional superior a 2.600 MW, uma carteira de projetos de produção de 12.000 MW e o maior fornecedor privado do México, que detém mais de 25% de quota de mercado, 20 TWh de comercialização e mais de 500 grandes clientes com a máxima notação de crédito. «Esta posição coloca a Cox como líder de destaque no fornecimento de energia no México», sublinhou a empresa no final da operação.

A empresa salientou que a aquisição «consolida a América Latina como o principal foco geográfico do grupo» e «posiciona o México como um centro estratégico para o seu crescimento e expansão na região, apoiado numa procura energética sustentada, uma sólida estabilidade macroeconómica e um elevado potencial para o desenvolvimento de infraestruturas, o que torna o país numa plataforma fundamental para expandir as operações para outros mercados, apoiada ainda pela convicção de que o México dispõe dos recursos, do talento e de uma visão de desenvolvimento capazes de impulsionar um modelo energético mais eficiente e sustentável».