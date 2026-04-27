Desporto

Dazn vai selecionar 48 criadores de conteúdo para cobrirem Mundial de Futebol

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A iniciativa, intitulada Dazn48, quer colocar os fãs de futebol de todo o mundo no centro do Mundial de Futebol 2026.

A Dazn iniciou a procura, a nível mundial, por 48 criadores de conteúdo de futebol – um por cada país qualificado –, de forma a contarem a história do Mundial de Futebol da FIFA deste ano na perspetiva dos fãs. A ideia para a iniciativa, intitulada Dazn48, surgiu a partir do facto de, pela primeira vez, a competição contar com 48 seleções.

Segundo explicado em comunicado, cada criador selecionado representará uma nação participante, tornando-se correspondente dos fãs na Dazn durante o torneio e criando conteúdos nativos para redes sociais. Desta forma, irão ser responsáveis por partilhar reações diárias e explorar histórias ligadas à cultura de cada país, com foco nas plataformas digitais e numa audiência global.

“O Dazn48 vai colocar os fãs no centro do World Cup. O conteúdo centrado em criadores traz autenticidade, imediatismo e relevância cultural, criando uma ligação direta com os nossos utilizadores. Ao dar voz aos criadores para contarem as suas próprias histórias, oferecemos uma forma mais rica e pessoal de viver o torneio, refletindo a forma como o futebol é vivido e sentido em todo o mundo“, afirma Quim Domenech, EVP global content and editorial da Dazn.

Segundo o regulamento, os criadores de conteúdo para se candidatarem precisam de ter, pelo menos, três mil seguidores numa plataforma social. Além disso, a seleção para o Dazn48 não implica a cobertura no terreno, abrindo-se apenas uma possibilidade para tal a partir das meias-finais.

As candidaturas iniciaram-se a 24 de abril e estão abertas até 10 de maio. A iniciativa não está afiliada, nem é apoiada ou patrocinada pela FIFA.

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