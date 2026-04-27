Dentsu ganha conta de meios da Netflix para o mercado EMEA
A WPP e a Omnicom estiveram na disputa pela conta. A Dentsu trabalha com a Netflix no Reino Unido desde 2023.
A Netflix escolheu a Dentsu para trabalhar o planeamento e compra de meios na região EMEA (Europa, Médio Oriente e África). O processo foi disputado também pelas rivais WPP e Omnicom, avança a Campaign.
A proposta para a região EMEA foi uma colaboração entre agências da Dentsu, liderada pela Carat e pela iProspect. A Dentsu já trabalhava com a conta de meios da Netflix no Reino Unido desde 2023, através da sua agência de marketing digital iProspect, sendo que estima-se que essa conta está avaliada em 191 milhões de dólares (cerca de 163 milhões de euros) em 2025 — dados da COMvergence.
Contactada pelo +M, a Netflix em Portugal recusou comentar a notícia. A nível global, tanto a Netflix como a Dentsu, a Omnicom e a WPP têm recusado prestar declarações. A WPP ainda não comentou.
A nível criativo, de acordo com a Campaign, a Netflix trabalha com várias agências. A título de exemplo, a campanha “Descobre o teu Destino”, lançada no início deste ano, envolveu a californiana Los York, em colaboração com a equipa interna da Netflix e a agência criativa Wieden & Kennedy.
