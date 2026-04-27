Dentsu ganha conta de meios da Netflix para o mercado EMEA

A WPP e a Omnicom estiveram na disputa pela conta. A Dentsu trabalha com a Netflix no Reino Unido desde 2023.

A Netflix escolheu a Dentsu para trabalhar o planeamento e compra de meios na região EMEA (Europa, Médio Oriente e África). O processo foi disputado também pelas rivais WPP e Omnicom, avança a Campaign.

A proposta para a região EMEA foi uma colaboração entre agências da Dentsu, liderada pela Carat e pela iProspect. A Dentsu já trabalhava com a conta de meios da Netflix no Reino Unido desde 2023, através da sua agência de marketing digital iProspect, sendo que estima-se que essa conta está avaliada em 191 milhões de dólares (cerca de 163 milhões de euros) em 2025 — dados da COMvergence.

Contactada pelo +M, a Netflix em Portugal recusou comentar a notícia. A nível global, tanto a Netflix como a Dentsu, a Omnicom e a WPP têm recusado prestar declarações. A WPP ainda não comentou.

A nível criativo, de acordo com a Campaign, a Netflix trabalha com várias agências. A título de exemplo, a campanha “Descobre o teu Destino”, lançada no início deste ano, envolveu a californiana Los York, em colaboração com a equipa interna da Netflix e a agência criativa Wieden & Kennedy.

Quem integra a shortlist dos Briefs Abertos CCP 2026?

Os briefings lançados pela Betclic, Nos e Nova SBE receberam 156 propostas, entregues por 356 jovens criativos.

Omnicom Media Group lança unidade de commerce e tecnologia

Liderada em Portugal por André Louraço e Carolina Amaral, esta unidade integra media, tecnologia e dados para otimizar investimento, aumentar vendas e acelerar quota de mercado.

Susana Albuquerque integra júri do Cannes Lions 2026

A presidente do Clube da Criatividade de Portugal integra pela terceira vez o júri do Cannes Lions 2026. É a única jurada portuguesa no festival.

