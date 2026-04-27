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ECO faz 10 anos. Celebrações começam com festival no CCB

 ECO,

Protagonistas e leitores reúnem-se para um dia de debates, jornalismo ao vivo e encontros que cruzam economia, política e cultura. Evento acontece no dia 27 de maio.

O ECO assinala em 2026 o seu 10.º aniversário e arranca as celebrações com um festival no dia 27 de maio, entre as 9h00 e as 19h00, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. O evento reúne leitores, parceiros e protagonistas de diferentes áreas num programa que cruza economia, política, cultura, liderança e inovação.

Festival ECO: Dia 27 de maio, entre as 9h00 e as 19h00, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

O festival inclui ainda um conjunto de momentos de interação e descoberta, num formato aberto que privilegia a circulação de ideias e o contacto direto com os participantes. A entrada é livre (sujeita à limitação do espaço) e pode inscrever-se aqui.

A agenda de iniciativas prolonga-se, depois, ao longo do ano. Além do festival, entre elas estará o “CEO Roundtable”, na qual também participa o ministro das Finanças (6 de maio), um “Masterclass de Literacia Mediática” (18 de maio), o Palco Z (9 de julho) e o projeto “Um País, Várias Capitais”, que percorrerá vários municípios, e o Fábrica2030, o grande momento para discutirmos a economia, só negócios e as empresas, que decorrerá no Porto. “Investimos bastante tempo em desenhar e em pensar algo que fosse original“ neste aniversário, comenta Paulo Padrão, diretor-geral, em entrevista ao ECO/+M.

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