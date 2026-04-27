EDP Renováveis recebe 200 milhões dos EUA para fechar litígio nas eólicas

A EDP Renováveis (EDPR) anunciou, esta segunda-feira, que está ultrapassado o litígio com as autoridades norte-americanas relativas às concessões eólicas. A empresa estima receber um reembolso de 200 milhões de dólares, de acordo com um comunicado publicado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“A EDP, através da sua subsidiária EDPR, informa que a Ocean Winds, joint venture de energia eólica offshore detida em 50/50 pela EDPR e pela ENGIE, na América do Norte, juntamente com os seus respetivos parceiros, chegou a acordo para resolver eventuais litígios eminentes com o Departamento do Interior dos EUA relativos às concessões eólicas offshore de Bluepoint Wind e Golden State Wind“, lê-se no comunicado.

Com a aprovação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o acordo prevê o reembolso dos montantes previamente pagos pela aquisição das referidas concessões, “sujeito ao reinvestimento de montantes equivalentes noutros projetos de energia nos Estados Unidos, alinhados com as prioridades da atual administração dos EUA”.

O reembolso dos 200 milhões de dólares está previsto após o cumprimento das condições precedentes, estimando-se que ocorra durante 2026.

“Os Estados Unidos da América permanecem o principal mercado da EDPR, representando cerca de 60% do plano de investimento de 7,5 mil milhões para 2026-2028, com visibilidade crescente para contratação de nova capacidade para além de 2028”, sublinham.

(Notícia atualizada às 21h21)