Empresa da família Azevedo entra em projeto de segurança e defesa de 115 milhões

A empresa de materiais compósitos BeyondComposite, que passou a ser controlada pela família Azevedo desde o ano passado, entrou num projeto europeu financiado pelo Fundo Europeu de Defesa, no valor de 115 milhões de euros. A empresa é a única portuguesa a integrar o consórcio e ficará responsável pelo desenvolvimento de subestruturas em materiais compósitos avançados para os veículos militares ligeiros que serão desenvolvidos ao abrigo do programa.

A BeyondComposite foi selecionada para integrar o projeto FAMOUS 3, o programa europeu de referência no desenvolvimento de veículos blindados terrestres. Segundo adianta a empresa em comunicado, o consórcio reúne 43 entidades de 15 países e conta com um orçamento total de 115 milhões de euros, dos quais 79 milhões financiados pelo financiado pelo Fundo Europeu de Defesa da União Europeia.

Portugal integra, através da BeyondComposite, pela primeira vez o consórcio FAMOUS, nesta terceira edição, juntando-se à Itália, Luxemburgo, Países Baixos e Suécia.

“A integração do consórcio FAMOUS3 e a sua seleção pela Fundo Europeu de Defesa da União Europeia são um reconhecimento da capacidade de inovação e excelência dos materiais desenvolvidos pela BeyondComposite”, refere Fernando Cunha, citado na mesma nota. “Portugal passa a estar presente na vanguarda europeia do fabrico de soluções para o setor da defesa e segurança, contribuindo para o reforço da sua autonomia de defesa e potenciando o conhecimento e a cooperação entre empresas e estados”, realça o CEO da BeyondComposite.

O programa tem como objetivo o desenvolvimento das futuras plataformas terrestres modulares multifuncionais e tecnologias facilitadoras, incluindo tecnologias ecológicas, e vem dar continuidade ao Famous (2020) e Famous2 (2021) cobrindo três plataformas: o ATV (veículo todo-o-terreno, liderado pela finlandesa Patria), o LAV (veículo blindado ligeiro, liderado pela francesa Arquus) e a modernização do tanque Leopard II, liderada pela grega ISD.

A integração do consórcio FAMOUS3 e a sua seleção pela Fundo Europeu de Defesa da União Europeia são um reconhecimento da capacidade de inovação e excelência dos materiais desenvolvidos pela BeyondComposite. Fernando Cunha CEO da BeyondComposite

Durante o projeto, a BeyondComposite entregará protótipos funcionais validados, prontos para integração nos veículos. A empresa, controlada pelo grupo Prismore Capital, detalha que “ao substituir o aço por compósitos avançados, as soluções da BeyondComposite vão permitir reduzir significativamente o peso do veículo, mantendo os níveis de proteção balística“.

“Os materiais desenvolvidos incorporam outras características, como a resistência ao fogo e chama, a redução da assinatura infravermelha e uma maior capacidade de absorção de energia em caso de impacto”, acrescenta o mesmo comunicado enviado às redações.

A empresa portuguesa destaca que a integração neste consórcio cria oportunidades para a BeyondComposite consolidar relações de longo prazo com os fabricantes de veículos e plataformas (OEMs), fornecedores de materiais e atores de nível sistémico em toda a União Europeia.

“Estas relações podem evoluir para desenvolvimento conjunto de produtos, inovações de dual use e parcerias de cadeia de abastecimento para além dos projetos financiados pela UE, e estender-se a atividades de escalonamento industrial, testes e fabrico-piloto. No fundo, trata-se de reforçar a autonomia de defesa europeia através da colaboração industrial transfronteiriça entre PME, mid-caps e grandes OEM”, explica Fernando Cunha.

Portugal passa a estar presente na vanguarda europeia do fabrico de soluções para o setor da defesa e segurança, contribuindo para o reforço da sua autonomia de defesa e potenciando o conhecimento e a cooperação entre empresas e Estados. Fernando Cunha CEO da BeyondComposite

Fundada em 2018 por investigadores da Universidade do Minho, a BeyondComposite desenvolve soluções para aplicações na mobilidade, como componentes para autocarros e comboios, e na defesa, com materiais de proteção para pessoas e bens. Cerca de 90% da sua produção destina-se ao mercado internacional.

Apesar de a BeyondComposite ser a única a integrar este programa financiado pelo Fundo Europeu de Defesa, a presença portuguesa nestes projetos ligados à defesa é mais ampla. Segundo os fact sheets oficiais da Comissão, consultados pelo ECO, Portugal participa em 17 dos 57 projetos europeus selecionados pelo Fundo Europeu de Defesa, em áreas como sistemas subaquáticos, drones, espaço e software militar.

A Comissão Europeia selecionou 57 projetos no âmbito deste Fundo Europeu e vai mobilizar 1,07 mil milhões de euros para reforçar capacidades industriais e tecnológicas da União. Do total do envelope financeiro, 675 milhões de euros destinam-se a 32 ações de desenvolvimento e 332 milhões a 25 ações de investigação, envolvendo 634 entidades de 26 Estados-membros e da Noruega.