Epoch reduz participação na Mota-Engil
A Epoch vendeu uma participação de 1,41% na Mota-Engil. A empresa portuguesa explica que esta alienação de ações constitui um "simples ajustamento" da participação da Epoch.
A Epoch Capital Investments BV (Epoch), detida pela China Communications Construction Company (CCCC), vendeu uma participação de 1,41% na Mota-Engil. A empresa portuguesa explica que esta alienação de ações constitui um “simples ajustamento” da participação da Epoch, que passa de 32,41% para 31,00%.
“A Epoch Capital Investments BV, uma sociedade de direito holandês detida integralmente pela China Communications Construction Company, Ltd. informa que concluiu, na presente data, a alienação em mercado regulamentado de 4.326.429 ações da Mota-Engil, SGPS, S.A. correspondentes a 1,41% do capital social, iniciada em 22 de abril de 2026″, lê-se na informação publicada no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Assim, a participação da Epoch na Mota-Engil mantém-se acima do limiar dos 30% do capital e dos direitos de voto, o que “assegura que a Epoch continua a beneficiar de todos os direitos conferidos pelos Estatutos da Sociedade a uma participação qualificada desta dimensão”.
“A manutenção desta participação continua a espelhar o firme compromisso da CCCC com o Acordo de Investimento entre a CCCC e a Mota-Engil, anunciado ao mercado em agosto de 2020”, sublinham.
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