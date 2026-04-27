Estado tem maior encaixe imobiliário da década com venda de terreno em Berlim

Um terreno em Berlim, de quase 2.800 metros quadrados, localizado no bairro diplomático de Tiergarten, onde se encontram várias embaixadas, rendeu 22 milhões de euros aos cofres públicos no ano passado. Segundo avança o jornal Público (acesso condicionado), que cita dados do mais recente relatório da Estamo, a empresa que gere o património imobiliário público, é esta operação que explica o Estado português ter arrecadado em 2025 o valor mais elevado com a venda de imóveis em quase dez anos.

No último ano, o Estado português arrecadou mais de 27,34 milhões de euros com a venda de património imobiliário público, um montante que ultrapassa em muito aquele que tinha sido alcançado em 2024. É preciso recuar a 2016, quando as receitas com a venda de imóveis ultrapassaram os 47 milhões de euros, para encontrar um valor tão elevado. Mais significativo é o balanço registado em 2025: face ao valor total de aquisições e o de alienações, o saldo do Estado com operações imobiliárias fixou-se em perto de 19,3 milhões de euros, o valor mais elevado desde 2011.

Quanto ao terreno na capital alemã, desde 2013 que o Governo português o tentava vender. Mais de dez anos depois, e com o terreno agora avaliado em 18,6 milhões de euros, o Executivo de Luís Montenegro vendeu-o por 22 milhões de euros (ou seja, com uma valorização superior a 18%) à Fundação Fridriech Ebert — entidade que, segundo o Ministério das Infraestruturas e da Habitação, é “proprietária do imóvel contíguo e entidade alemã de utilidade pública”. A receita arrecadada com a operação foi redirecionada para a aquisição de imóveis e respetivas obras de adaptação para funcionamento da chancelaria das embaixadas de Portugal em Berlim e em Roma.