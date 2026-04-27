Força Aérea lança o seu primeiro satélite em maio com a Constelação Atlântico

A Força Aérea Portuguesa está a preparar-se para lançar o seu primeiro satélite, o CA-02, com previsão de lançamento para o início do mês de maio. Será a segunda vez que o ramo da Armada coloca em órbita um satélite de Radar de Abertura Sintética (SAR) da Constelação do Atlântico. No futuro esta Constelação deverá contar com um total de 26 satélites em órbita.

O envio do primeiro satélite integralmente adquirido pela Força Aérea irá decorrer pouco mais de um mês após o lançamento do primeiro satélite SAR, o CA-01, da Constelação do Atlântico, no final de março, adquirido pelo CTI Aeroespacial – Centro de Tecnologia e Inovação, resultante da parceria entre a Força Aérea, o CEiiA e a GEOSAT.

O lançamento do CA-02 — que permite a observação da Terra em todas as condições meteorológicas, de dia e de noite — “assinala mais um passo importante para Portugal, com a Força Aérea a consolidar a aposta numa nova dimensão da observação da Terra a partir do espaço, dando continuidade ao percurso iniciado com o lançamento do primeiro satélite”, pode ler-se em comunicado enviado pela Força Aérea.

O projeto “representa um marco significativo no reforço das capacidades nacionais de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (IVR) a partir do espaço”, reforça a Força Aérea.

A Força Aérea espera continuar a reforçar a Constelação, estando previsto contar com “um total de 26 satélites (12 SAR e 14 óticos) capazes de fornecer imagens de alta e muito alta resolução, com revisita intradiária, permitindo uma observação contínua e detalhada do planeta a partir do espaço”.

“A aposta no domínio espacial insere-se numa estratégia mais ampla de desenvolvimento de novas capacidades aéreas e espaciais, assente em parcerias com a indústria e o sistema científico e tecnológico nacional”, lê-se no comunicado. “Este conjunto de projetos permite à Força Aérea acompanhar a evolução tecnológica e responder aos desafios emergentes, ao posicionar-se na linha da frente da inovação e contribuindo para a afirmação de Portugal no quinto domínio, o Espaço”.