Guerra no Médio Oriente e preço do jet fuel. Quais as companhias aéreas que estão a cortar voos
Devido à guerra no Médio Oriente ou ao preço do 'jet fuel', as transportadoras aéreas cancelaram centenas de ligações. Deixamos-lhe uma lista para se preparar para férias ou viagem em trabalho.
O conflito no Médio Oriente, e a consequente subida do preço dos combustíveis, continuam a penalizar a aviação mundial. Depois de a guerra ter forçado o encerramento temporário de importantes hubs de ligação internacional como Dubai, Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) e Doha (Qatar), as companhias aéreas começaram a cancelar voos devido ao aumento do preço do jet fuel.
Se está prestes a fazer as malas para férias ou deslocação em trabalho, saiba quais as transportadoras que cancelaram voos e qual a dimensão dos cancelamentos. Através de dados da agência Reuters, deixamos-lhe uma listagem (por ordem alfabética) da situação nas empresas que operam diretamente ou por acordos nos aeroportos em Portugal.
Aegean Airlines
A Aegean Airlines, maior companhia aérea da Grécia, vai retomar os voos para Telavive a partir de Atenas a 28 de abril, de Heraklion a 30 de abril e de Rhodes e Larnaca a 21 de maio. Os voos de Salónica para Telavive estão cancelados até 26 de junho. Os voos para Riade e Amã serão retomados a 21 de maio, enquanto os para Beirute estão cancelados até 26 de junho, para o Dubai até 29 de junho e para Erbil e Bagdade até 2 de julho.
AirBaltic
A AirBaltic, da Letónia, tem os voos para Telavive cancelados até 31 de maio e para o Dubai até 24 de outubro.
Air Canada
A Air Canada, companhia aérea canadiana, cancelou os voos para Telavive e Dubai até 7 de setembro.
Air Europa
A companhia aérea espanhola cancelou os voos para Telavive até 31 de maio.
Grupo Air France-KLM
A Air France suspendeu os seus voos para Telavive, Beirute, Dubai e Riade até 3 de maio. Já a KLM suspendeu os voos para Riade, Damã e Dubai até 14 de junho.
Paralelamente, a companhia aérea neerlandesa KLM anunciou que iria cancelar 160 voos na Europa no próximo mês de maio devido à subida do custo do jet fuel. Os cancelamentos representam menos de 1% do total das suas ligações na Europa.
Cathay Pacific
A Cathay Pacific, companhia aérea de Hong Kong, suspendeu os voos para o Dubai e Riade até 30 de junho e os serviços de carga aérea para o Dubai e Riade até 31 de maio. Para fazer face ao aumento da procura para a Europa, irá operar voos extra de passageiros para Londres, Paris e Zurique em abril, mas planeia operar todos os voos programados após junho.
Delta
A companhia aérea norte-americana Delta cancelou os seus voos entre Nova Iorque e Telavive e adiou a retoma da rota Atlanta-Telavive até 5 de setembro. Já a rota Boston-Telavive, cujo lançamento estava previsto para o final de outubro, foi adiada por tempo indeterminado.
Emirates
A Emirates, a maior companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos, informou que está a operar com um horário de voos reduzido para mais de 100 destinos.
Ethiad Airways
A Ethiad Airways, outra companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos, está a operar voos comerciais entre Abu Dhabi e cerca de 80 destinos.
Finnair
A Finnair, companhia aérea finlandesa, cancelou os voos para Doha até 2 de julho e continua a evitar o espaço aéreo do Iraque, Irão, Síria e Israel. Para o Dubai, só volta a voar em outubro.
Grupo IAG
A British Airways, que faz parte do grupo IAG, está a reduzir os voos para o Médio Oriente e vai eliminar Jeddah como destino definitivamente, aumentando a capacidade para a Índia e África. Em meados de maio, vai cortar em Riade: de dois para um voo diário. A partir de 1 de julho, planeia reduzir os serviços para Dubai, Doha e Telavive para um voo diário. As alterações são válidas durante toda a época de verão, que termina a 24 de outubro.
Quanto à companhia aérea espanhola low cost Iberia Express, igualmente da família IAG, cancelou os voos para Telavive até 31 de maio.
Japan Airlines
A Japan Airlines, que opera no Aeroporto Humbergo Delgado através de parcerias, suspendeu os voos regulares entre Tóquio e Doha até 31 de maio e os voos entre Doha e Tóquio até 1 de junho.
Lot
A Lot, companhia aérea polaca que também voa para Lisboa, suspendeu os seus voos para Telavive até 31 de maio e cancelou os voos para Riade até 30 de junho e para Beirute de 31 de março a 30 de maio. O objetivo é iniciar a rota de inverno para o Dubai em outubro.
Grupo Lufthansa
A Lufthansa, a Swiss, a Austrian Airlines, a Brussels Airlines e a Edelweiss suspenderam os voos para o Dubai e Telavive até 31 de maio. Os voos para Abu Dhabi, Amã (Jordânia), Damã (Arábia Saudita), Beirute, Riade, Arbil (Iraque), Mascate (Omã) e Teerão estão suspensos até 24 de outubro.
Por sua vez, a companhia aérea low cost Eurowings suspendeu os voos para Telavive até 11 de maio, para Beirute e Arbil até 14 de maio e para o Dubai, Abu Dhabi e Amã até 24 de outubro. Quanto à italiana ITA Airways prolongou a suspensão dos voos para Telavive, Riade e Dubai até 31 de maio.
No cômputo geral, por causa dos efeitos da guerra no preço do combustível para aviões, o grupo alemão cancelou 20 mil voos e deixou de oferecer voos para três destinos: Bydgoszcz e Rzeszów, na Polónia, bem como Stavanger, na Noruega.
Norwegian
A companhia aérea low cost norueguesa Norwegian adiou o lançamento dos seus serviços para Telavive e Beirute para 15 de junho.
Qatar Airways
A catari Qatar Airways só vai reiniciar os voos diários para Damasco, Bahrein e Calicute (Índia) a partir de 1 de maio, mas vai expandir a rede de voos internacionais para mais de 150 destinos a partir de 16 de junho.
Royal Air Maroc
A companhia aérea marroquina Royal Air Maroc cancelou voos para Doha até 30 de junho e para o Dubai até 31 de maio.
Transavia
A Transavia cancelou cerca de 50 voos a nível global entre maio e junho, devido à subida do preço do combustível de aviação, provocada pelo conflito no Médio Oriente. “Cancelámos alguns voos até agora, cerca de 50 para maio e junho, mas é um processo dinâmico, temos de nos adaptar no dia-a-dia. Não é algo fácil de fazer, mas temos de enfrentar a realidade do aumento do preço dos combustíveis”, afirmou na terça-feira o CCO da Transavia France, Julien Mallard, em conferência de imprensa no Porto.
Turkish Airlines
A SunExpress, joint-venture da turca Turkish Airlines com a Lufthansa, cancelou os voos para o Dubai até 21 de maio.
Wizz Air
A Wizz Air, companhia aérea low cost da Hungria, adiou o regresso dos voos para Israel até 4 de maio e suspendeu os voos para o Dubai, Abu Dhabi e Amã, com partida de destinos na Europa continental, até meados de setembro. Todos os voos para Medina (Arábia Saudita) foram suspensos por tempo indeterminado.
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