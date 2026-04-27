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Imobiliário como Investimento: Benefícios e riscos

  • ECO Seguros
  • 8:04

Hoje vamos falar sobre os benefícios e riscos de investir em imobiliário

Investir no setor imobiliário pode ser uma estratégia atraente para diversificar o portfólio e gerar rendimentos estáveis. Os benefícios desse tipo de investimento incluem a valorização do imóvel ao longo do tempo, a possibilidade de gerar renda passiva através de arrendamentos, e a proteção contra a inflação, pois os preços dos imóveis tendem a acompanhar o aumento do custo de vida. Além disso, imóveis são ativos tangíveis, proporcionando uma sensação de segurança ao investidor.

No entanto, o investimento imobiliário também apresenta riscos. A liquidez é uma preocupação significativa, pois vender um imóvel pode ser um processo demorado e caro. Além disso, o mercado imobiliário é suscetível a flutuações económicas e pode ser afetado por crises financeiras, mudanças nas taxas de juros e políticas governamentais. A gestão do imóvel também pode ser onerosa e exigir tempo e recursos, especialmente se surgirem problemas com inquilinos ou manutenção.

Portanto, é essencial fazermos uma análise cuidadosa do mercado, considerar os custos envolvidos e estarmos preparados para lidar com os desafios de gestão e os riscos financeiros associados.

Finanças para Todos é um programa de literacia financeira desenvolvido pela Nova School of Business & Economics (Nova SBE) em parceria com a Fidelidade, com o objetivo de aumentar a literacia financeira em Portugal através de formações gratuitas para adultos. Para acompanhar em primeira mão os conteúdos desta parceria, e outros artigos sobre seguros, finanças pessoais e economia, subscreva a newsletter do ECOseguros.

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